В соответствии с всемирным Индексом свободы слова, Украина по итогам прошлого года заняла 96-е место в исследовании международной организации «Репортеры без границ».

Об этом на своей странице в Facebook, сегодня, 21 апреля, сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

– Начинала Украины со 126-го места в 2013-м году. Худшая позиция была 129 в 2015-м (очевидно, из-за войны на Востоке). Позже украинская свобода слова закрепилась на 101-102-м местах (прошлый год - 102), - написал глава НСЖУ.

Как уточнил Томиленко, «Репортеры без границ» отмечают, что прогресс на шесть пунктов в рейтинге свободы слова больше говорит не о прогрессе Украины, а об ухудшении ситуации в других странах.

– Медиа в Украине поляризованные, как и все общество. Полная безнаказанность за преступления против журналистов приводит к новым нападениям. В частности, со стороны радикалов. Власть поддерживает проект закона о борьбе с дезинформацией, который криминализирует журналистскую деятельность и внедряет государственный контроль над информацией, - добавил он.

Напомним, власти Туркмении запретили использовать слово «коронавирус» и исключили его из обихода с целью скрыть информацию о пандемии.