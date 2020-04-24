Больницы первой волны по регионам Украины заполнены инфицированными коронавирусом COVID-19 на 15-20%.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе сегодняшнего брифинга.

Он рассказал, что по состоянию на утро 24 апреля, среди 242 больниц первой волны было свободно порядка 43 тысяч коек.

— При этом, число аппаратов искусственной вентиляции легких, которые свободны и готовы к работе — 1877 из 2 071 аппарата ИВЛ. Эти цифры говорят, что заполняемость наших медучреждений на уровне до 15-20% в зависимости от региона, - заявил Максим Степанов.

По его словам, в отдельных больницах заполненность больными достигает 50%. Однако дефицита мест для больных нет.

— Хочу подчеркнуть, что у нас определены больницы первой волны, у нас определены больницы второй волны, у нас определены алгоритмы, при каких обстоятельствах мы начинаем переходить на другой уровень. На сегодняшний день нет никаких оснований ни в одном регионе Украины, чтобы утверждать, что не хватает койко-мест или больницы не принимают больных коронавирусом, или кому-то не предоставляется соответствующая медпомощь, - сказал Максим Степанов.

Напомним, что по состоянию на 10 утра 24 апреля в Николаевской области не выявлено новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.