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Больницы первой волны по регионам Украины заполнены инфицированными коронавирусом COVID-19 на 15-20%.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе сегодняшнего брифинга.
Он рассказал, что по состоянию на утро 24 апреля, среди 242 больниц первой волны было свободно порядка 43 тысяч коек.
— При этом, число аппаратов искусственной вентиляции легких, которые свободны и готовы к работе — 1877 из 2 071 аппарата ИВЛ. Эти цифры говорят, что заполняемость наших медучреждений на уровне до 15-20% в зависимости от региона, - заявил Максим Степанов.
По его словам, в отдельных больницах заполненность больными достигает 50%. Однако дефицита мест для больных нет.
— Хочу подчеркнуть, что у нас определены больницы первой волны, у нас определены больницы второй волны, у нас определены алгоритмы, при каких обстоятельствах мы начинаем переходить на другой уровень. На сегодняшний день нет никаких оснований ни в одном регионе Украины, чтобы утверждать, что не хватает койко-мест или больницы не принимают больных коронавирусом, или кому-то не предоставляется соответствующая медпомощь, - сказал Максим Степанов.
Напомним, что по состоянию на 10 утра 24 апреля в Николаевской области не выявлено новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
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Больницы первой волны по регионам Украины заполнены инфицированными коронавирусом COVID-19 на 15-20%.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе сегодняшнего брифинга.
Он рассказал, что по состоянию на утро 24 апреля, среди 242 больниц первой волны было свободно порядка 43 тысяч коек.
— При этом, число аппаратов искусственной вентиляции легких, которые свободны и готовы к работе — 1877 из 2 071 аппарата ИВЛ. Эти цифры говорят, что заполняемость наших медучреждений на уровне до 15-20% в зависимости от региона, - заявил Максим Степанов.
По его словам, в отдельных больницах заполненность больными достигает 50%. Однако дефицита мест для больных нет.
— Хочу подчеркнуть, что у нас определены больницы первой волны, у нас определены больницы второй волны, у нас определены алгоритмы, при каких обстоятельствах мы начинаем переходить на другой уровень. На сегодняшний день нет никаких оснований ни в одном регионе Украины, чтобы утверждать, что не хватает койко-мест или больницы не принимают больных коронавирусом, или кому-то не предоставляется соответствующая медпомощь, - сказал Максим Степанов.
Напомним, что по состоянию на 10 утра 24 апреля в Николаевской области не выявлено новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов