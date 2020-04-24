Об этом он заявил на совещании по проекту указа «О введении лесного хозяйства и реализации древесины», передает Euroradio.

– Лес как был нашим богатством, так и остается. Но к этому богатству мы относимся порой даже часто безобразно. И поэтому Господь, как я говорил, ударил нас по голове коронавирусом, — сказал белорусский президент.

Лукашенко считает, что если бы белорусы относились к природе более ответственно и уважительно, то никакие вирусы их бы не взяли.

– Потому что это не только богатство, это здоровье наших людей. У нас почти половина территории — это леса и болота. Болот немало, и, как оказалось, это тоже здравница. И не зря просвещенная Европа защищает болота — они главный источник кислорода, — сказал Лукашенко.

Напомним, в Беларуси к этому времени зарегистрированы 8 022 человека с положительным тестом на коронавирус.