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Об этом он заявил на совещании по проекту указа «О введении лесного хозяйства и реализации древесины», передает Euroradio.
– Лес как был нашим богатством, так и остается. Но к этому богатству мы относимся порой даже часто безобразно. И поэтому Господь, как я говорил, ударил нас по голове коронавирусом, — сказал белорусский президент.
Лукашенко считает, что если бы белорусы относились к природе более ответственно и уважительно, то никакие вирусы их бы не взяли.
– Потому что это не только богатство, это здоровье наших людей. У нас почти половина территории — это леса и болота. Болот немало, и, как оказалось, это тоже здравница. И не зря просвещенная Европа защищает болота — они главный источник кислорода, — сказал Лукашенко.
Напомним, в Беларуси к этому времени зарегистрированы 8 022 человека с положительным тестом на коронавирус.
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Об этом он заявил на совещании по проекту указа «О введении лесного хозяйства и реализации древесины», передает Euroradio.
– Лес как был нашим богатством, так и остается. Но к этому богатству мы относимся порой даже часто безобразно. И поэтому Господь, как я говорил, ударил нас по голове коронавирусом, — сказал белорусский президент.
Лукашенко считает, что если бы белорусы относились к природе более ответственно и уважительно, то никакие вирусы их бы не взяли.
– Потому что это не только богатство, это здоровье наших людей. У нас почти половина территории — это леса и болота. Болот немало, и, как оказалось, это тоже здравница. И не зря просвещенная Европа защищает болота — они главный источник кислорода, — сказал Лукашенко.
Напомним, в Беларуси к этому времени зарегистрированы 8 022 человека с положительным тестом на коронавирус.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов