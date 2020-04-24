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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отреагировал на заявления Грузии о возможном отзыве своего посла из Украины в случае назначения Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам.
Об этом пишет OBOZREVATEL.
— Почему Грузия так нервничает? Можно было бы просто абсолютно отреагировать. Кто-то кого-то взял, даже не на первое лицо, не на второе, а вице-премьер. Зачем тогда делать такую политическую агрессию? Очень странно видеть, когда на суверенное решение нашей страны небольшая страна рядом, которая значительно меньше, так реагирует, – сказал Давид Арахамия.
Нардеп отметил, что в случае такого сценария Грузия столкнется с большими проблемами, чем наша страна. Также он добавил, что считает Михеила Саакашвили хорошим человеком и кандидатом на должность в правительстве.
— Если у нас будут проблемы дипломатические, то у Грузии они будут сильнее, чем у нас. Это же не США, которые говорят: «У вас будут дипломатические проблемы». Это Грузия. Надо об этом не забывать, – сказал Давид Арахамия.
Он подчеркнул, что сам является грузином и прекрасно понимает, как воспринимается Саакашвили при нынешней власти.
— Это просто попытка осуществлять давление. У нас суверенное государство, и никакая страна в мире не будет нам рассказывать, кого нам нужно назначать на должность вице-премьера, а кого не надо. Здесь абсолютно неправильная риторика. Мы точно с грузинами найдем общий язык, мы братские народы, мы прекрасно поладим, это гостеприимная страна, – убежден Давид Арахамия.
Подытоживая, он добавил, что до карантина Украина занимала второе место по количеству потока туристов в Грузию. Поэтому, полагает политик, Тбилиси не захочет потерять этот сегмент клиентов.
Как сообщалось, власти Грузии планируют отозвать посла в Украине для консультаций, если украинский парламент назначит Саакашвили вице-премьером по реформам.
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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отреагировал на заявления Грузии о возможном отзыве своего посла из Украины в случае назначения Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам.
Об этом пишет OBOZREVATEL.
— Почему Грузия так нервничает? Можно было бы просто абсолютно отреагировать. Кто-то кого-то взял, даже не на первое лицо, не на второе, а вице-премьер. Зачем тогда делать такую политическую агрессию? Очень странно видеть, когда на суверенное решение нашей страны небольшая страна рядом, которая значительно меньше, так реагирует, – сказал Давид Арахамия.
Нардеп отметил, что в случае такого сценария Грузия столкнется с большими проблемами, чем наша страна. Также он добавил, что считает Михеила Саакашвили хорошим человеком и кандидатом на должность в правительстве.
— Если у нас будут проблемы дипломатические, то у Грузии они будут сильнее, чем у нас. Это же не США, которые говорят: «У вас будут дипломатические проблемы». Это Грузия. Надо об этом не забывать, – сказал Давид Арахамия.
Он подчеркнул, что сам является грузином и прекрасно понимает, как воспринимается Саакашвили при нынешней власти.
— Это просто попытка осуществлять давление. У нас суверенное государство, и никакая страна в мире не будет нам рассказывать, кого нам нужно назначать на должность вице-премьера, а кого не надо. Здесь абсолютно неправильная риторика. Мы точно с грузинами найдем общий язык, мы братские народы, мы прекрасно поладим, это гостеприимная страна, – убежден Давид Арахамия.
Подытоживая, он добавил, что до карантина Украина занимала второе место по количеству потока туристов в Грузию. Поэтому, полагает политик, Тбилиси не захочет потерять этот сегмент клиентов.
Как сообщалось, власти Грузии планируют отозвать посла в Украине для консультаций, если украинский парламент назначит Саакашвили вице-премьером по реформам.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов