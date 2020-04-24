Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отреагировал на заявления Грузии о возможном отзыве своего посла из Украины в случае назначения Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

— Почему Грузия так нервничает? Можно было бы просто абсолютно отреагировать. Кто-то кого-то взял, даже не на первое лицо, не на второе, а вице-премьер. Зачем тогда делать такую политическую агрессию? Очень странно видеть, когда на суверенное решение нашей страны небольшая страна рядом, которая значительно меньше, так реагирует, – сказал Давид Арахамия.

Нардеп отметил, что в случае такого сценария Грузия столкнется с большими проблемами, чем наша страна. Также он добавил, что считает Михеила Саакашвили хорошим человеком и кандидатом на должность в правительстве.

— Если у нас будут проблемы дипломатические, то у Грузии они будут сильнее, чем у нас. Это же не США, которые говорят: «У вас будут дипломатические проблемы». Это Грузия. Надо об этом не забывать, – сказал Давид Арахамия.

Он подчеркнул, что сам является грузином и прекрасно понимает, как воспринимается Саакашвили при нынешней власти.

— Это просто попытка осуществлять давление. У нас суверенное государство, и никакая страна в мире не будет нам рассказывать, кого нам нужно назначать на должность вице-премьера, а кого не надо. Здесь абсолютно неправильная риторика. Мы точно с грузинами найдем общий язык, мы братские народы, мы прекрасно поладим, это гостеприимная страна, – убежден Давид Арахамия.

Подытоживая, он добавил, что до карантина Украина занимала второе место по количеству потока туристов в Грузию. Поэтому, полагает политик, Тбилиси не захочет потерять этот сегмент клиентов.

Как сообщалось, власти Грузии планируют отозвать посла в Украине для консультаций, если украинский парламент назначит Саакашвили вице-премьером по реформам.