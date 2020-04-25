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Бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что готов работать даже помощником у любого министра или губернатора, который хочет спасти Украину от кризиса.
Об этом он заявил в программе «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».
— Многие спрашивают, ну что это – вице-премьер – что это за статус, ты был президентом? Все очень просто. Ситуация в стране заходит за критическую черту. На Украину надвигается не просто кризис, а целая буря, целое цунами, которое сметет и так не очень большие сбережения украинцев, – заявил Михеил Саакашвили.
Он отметил, что готов быть помощником у любого министра, губернатора.
— Реформы получаются только в команде. Когда говорят: «Вот, вице-премьер – это министр без портфеля». Да я готов помощником быть у любого министра, у любого губернатора, у любого председателя парламентского комитета (с парламентом надо работать, потому что иначе ничего не получится), у любого человека, который желает сейчас спасать ситуацию. Поделиться своим опытом, – сказал Михеил Саакашвили.
Саакашвили заявил, что у него есть “очень хороший опыт работы” с Республиканской партией США, Международным валютным фондом.
— Я знаю, как с ними работать на равных, а не смотреть на них, как на каких-то там инопланетян с другой планеты, которых надо завораживать, смотреть и на задних лапах стоять, – объяснил Михеил Саакашвили.
Напомним, власти Грузии планируют отозвать посла в Украине для консультаций, если украинский парламент назначит Саакашвили вице-премьером по реформам.
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Бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что готов работать даже помощником у любого министра или губернатора, который хочет спасти Украину от кризиса.
Об этом он заявил в программе «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».
— Многие спрашивают, ну что это – вице-премьер – что это за статус, ты был президентом? Все очень просто. Ситуация в стране заходит за критическую черту. На Украину надвигается не просто кризис, а целая буря, целое цунами, которое сметет и так не очень большие сбережения украинцев, – заявил Михеил Саакашвили.
Он отметил, что готов быть помощником у любого министра, губернатора.
— Реформы получаются только в команде. Когда говорят: «Вот, вице-премьер – это министр без портфеля». Да я готов помощником быть у любого министра, у любого губернатора, у любого председателя парламентского комитета (с парламентом надо работать, потому что иначе ничего не получится), у любого человека, который желает сейчас спасать ситуацию. Поделиться своим опытом, – сказал Михеил Саакашвили.
Саакашвили заявил, что у него есть “очень хороший опыт работы” с Республиканской партией США, Международным валютным фондом.
— Я знаю, как с ними работать на равных, а не смотреть на них, как на каких-то там инопланетян с другой планеты, которых надо завораживать, смотреть и на задних лапах стоять, – объяснил Михеил Саакашвили.
Напомним, власти Грузии планируют отозвать посла в Украине для консультаций, если украинский парламент назначит Саакашвили вице-премьером по реформам.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов