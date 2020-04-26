Украина прилагает максимум усилий для превращения зоны отчуждения в безопасную территорию изменения и развития современных технологий, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«Несмотря на сложный период, вызванный внешней агрессией, Украина не только успешно борется с последствиями аварии, но и прилагает максимум усилий для превращения Чернобыльской зоны с «черной дыры» в безопасную территорию изменений и развития современных технологий», - сказано в сообщении.

В МИД также почтили память героев-ликвидаторов чернобыльской катастрофы.

«Сегодня мы в скорби склоняем головы, вспоминая героев, которые ценой своей жизни и здоровья спасли человечество от глобальной ядерной катастрофы. Помним также и более 5000 высококвалифицированным специалистам, которые ежедневно обеспечивают радиологической и экологической безопасности в зоне отчуждения, работая над тем, чтобы нынешние и будущие поколения были надежно защищены от воздействия радиации», - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе министерства отметили, что высоко ценят сотрудничество с ООН, МАГАТЭ, ЕБРР, Европейская Комиссия, НАТО и др.

«Мы высоко ценим совместную работу с нашими надежными партнерами, такими как ООН, МАГАТЭ, ЕБРР, Европейская Комиссия, НАТО, а также многими государствами, над реализацией международных проектов, направленных на преодоление последствий Чернобыльской катастрофы, снятие с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему», - сообщили в пресс-службе министерства.

В частности, МИД особо отмечают «успешное завершение прошлого года совместного проекта с более 45-ю государствами-донорами по сооружению крупнейшего в мире мобильного объекта - нового безопасного конфайнмента, который способен защитить человечество на протяжении ста лет от ионизирующего излучения разрушенного энергоблока ЧАЭС».