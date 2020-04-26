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Состоянием на 10 утра 26 апреля в Николаевской области подтверждено 115 случаев коронавирусного заболевания COVID-19. За сутки выявлено 4 новых случая.
Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
32 из 115 случаев заболевания в регионе - это медработники.
▪️Николаев - 10 человек
▪️Южноукраинск - 1 человек
▪️Первомайск - 5 человек
▪️Арбузинский район - 5 человек
▪️Вознесенск и Вознесенский район - 39 человек
▪️Доманевский район - 50 человек (+3)
▪️Казанковский район - 1 человек
▪️Врадиевский район - 2 человека (+1)
▪️Снигиревский район - 1 человек
▪️ Новоодесский район - 1 человек
Умерли от последствий COVID-19 2 человека, выздоровели - 0.
Всего обследовано методом ПЦР-тестирования 1746 человек, из них выявлено позитивных: с подозрением на коронавирус - 12, больных на пневмонии - 7, контактных лиц - 96.
За прошедшие сутки выялено 11 человек с подозрением на COVID-19 ин которых двое госпитализированы в областную инфекционную больницу, 9 людям назначено амбулаторное лечение.
Всего зарегистрировано 376 человек с подозрением на COVID-19, за весь период было госпитализировано 152 человек, 224 получили амбулаторное лечение.
Как известно, в Украине за сутки зафиксировано 492 новых случая коронавируса
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Состоянием на 10 утра 26 апреля в Николаевской области подтверждено 115 случаев коронавирусного заболевания COVID-19. За сутки выявлено 4 новых случая.
Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
32 из 115 случаев заболевания в регионе - это медработники.
▪️Николаев - 10 человек
▪️Южноукраинск - 1 человек
▪️Первомайск - 5 человек
▪️Арбузинский район - 5 человек
▪️Вознесенск и Вознесенский район - 39 человек
▪️Доманевский район - 50 человек (+3)
▪️Казанковский район - 1 человек
▪️Врадиевский район - 2 человека (+1)
▪️Снигиревский район - 1 человек
▪️ Новоодесский район - 1 человек
Умерли от последствий COVID-19 2 человека, выздоровели - 0.
Всего обследовано методом ПЦР-тестирования 1746 человек, из них выявлено позитивных: с подозрением на коронавирус - 12, больных на пневмонии - 7, контактных лиц - 96.
За прошедшие сутки выялено 11 человек с подозрением на COVID-19 ин которых двое госпитализированы в областную инфекционную больницу, 9 людям назначено амбулаторное лечение.
Всего зарегистрировано 376 человек с подозрением на COVID-19, за весь период было госпитализировано 152 человек, 224 получили амбулаторное лечение.
Как известно, в Украине за сутки зафиксировано 492 новых случая коронавируса
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов