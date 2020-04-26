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Состоянием на 10 утра 26 апреля в Николаевской области подтверждено 115 случаев коронавирусного заболевания COVID-19. За сутки выявлено 4 новых случая.

Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.

32 из 115 случаев заболевания в регионе - это медработники.

▪️Николаев - 10 человек

▪️Южноукраинск - 1 человек

▪️Первомайск - 5 человек

▪️Арбузинский район - 5 человек

▪️Вознесенск и Вознесенский район - 39 человек

▪️Доманевский район - 50 человек (+3)

▪️Казанковский район - 1 человек

▪️Врадиевский район - 2 человека (+1)

▪️Снигиревский район - 1 человек

▪️ Новоодесский район - 1 человек

Умерли от последствий COVID-19 2 человека, выздоровели - 0.

Всего обследовано методом ПЦР-тестирования 1746 человек, из них выявлено позитивных: с подозрением на коронавирус - 12, больных на пневмонии - 7, контактных лиц - 96.

За прошедшие сутки выялено 11 человек с подозрением на COVID-19 ин которых двое госпитализированы в областную инфекционную больницу, 9 людям назначено амбулаторное лечение.

Всего зарегистрировано 376 человек с подозрением на COVID-19, за весь период было госпитализировано 152 человек, 224 получили амбулаторное лечение.

Как известно, в Украине за сутки зафиксировано 492 новых случая коронавируса