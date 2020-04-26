Чернобыльская катастрофа показала человечеству, что бывает, если игнорировать правду, убежден лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

Об этом сообщается на сайте политической силы.

— Чернобыльская катастрофа показала человечеству, что бывает, если игнорировать правду, и напомнила, что жертвами преступного бездействия можем стать не только мы сами, но и наши дети, следующие поколения, - сказал Петр Порошенко.

Политик отметил, что Украина до сих пор борется с последствиями катастрофы - экологическими, медицинскими и социально-экономическими.

— Сегодня мы не только чтим память погибших в той страшной трагедии, но и кланяемся людям, которые ценой своей жизни и здоровья защитили Украину и мир от ядерной катастрофы. Всем, кого не с нами - вечная память. Всем, кто рядом - доброго здоровья, мира и благополучия, - сказал Петр Порошенко.

Напомним, взрыв на Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года в 1:23:47 в ходе проведения проектного испытания турбогенератора № 8 на 4-м энергоблоке, в результате был полностью разрушен реактор. Здание энергоблока, кровля машинного зала частично обрушились. Возникло более 30 очагов пожара, основные из них через час были подавлены, а к 5 часам утра 26 апреля пожар ликвидировали.

По данным организации «Союз Чернобыль», из 600 тысяч ликвидаторов 10% умерли, а еще 165 тысяч стали инвалидами.