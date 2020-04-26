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Чернобыльская катастрофа показала человечеству, что бывает, если игнорировать правду, убежден лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.
Об этом сообщается на сайте политической силы.
— Чернобыльская катастрофа показала человечеству, что бывает, если игнорировать правду, и напомнила, что жертвами преступного бездействия можем стать не только мы сами, но и наши дети, следующие поколения, - сказал Петр Порошенко.
Политик отметил, что Украина до сих пор борется с последствиями катастрофы - экологическими, медицинскими и социально-экономическими.
— Сегодня мы не только чтим память погибших в той страшной трагедии, но и кланяемся людям, которые ценой своей жизни и здоровья защитили Украину и мир от ядерной катастрофы. Всем, кого не с нами - вечная память. Всем, кто рядом - доброго здоровья, мира и благополучия, - сказал Петр Порошенко.
Напомним, взрыв на Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года в 1:23:47 в ходе проведения проектного испытания турбогенератора № 8 на 4-м энергоблоке, в результате был полностью разрушен реактор. Здание энергоблока, кровля машинного зала частично обрушились. Возникло более 30 очагов пожара, основные из них через час были подавлены, а к 5 часам утра 26 апреля пожар ликвидировали.
По данным организации «Союз Чернобыль», из 600 тысяч ликвидаторов 10% умерли, а еще 165 тысяч стали инвалидами.
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Чернобыльская катастрофа показала человечеству, что бывает, если игнорировать правду, убежден лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.
Об этом сообщается на сайте политической силы.
— Чернобыльская катастрофа показала человечеству, что бывает, если игнорировать правду, и напомнила, что жертвами преступного бездействия можем стать не только мы сами, но и наши дети, следующие поколения, - сказал Петр Порошенко.
Политик отметил, что Украина до сих пор борется с последствиями катастрофы - экологическими, медицинскими и социально-экономическими.
— Сегодня мы не только чтим память погибших в той страшной трагедии, но и кланяемся людям, которые ценой своей жизни и здоровья защитили Украину и мир от ядерной катастрофы. Всем, кого не с нами - вечная память. Всем, кто рядом - доброго здоровья, мира и благополучия, - сказал Петр Порошенко.
Напомним, взрыв на Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года в 1:23:47 в ходе проведения проектного испытания турбогенератора № 8 на 4-м энергоблоке, в результате был полностью разрушен реактор. Здание энергоблока, кровля машинного зала частично обрушились. Возникло более 30 очагов пожара, основные из них через час были подавлены, а к 5 часам утра 26 апреля пожар ликвидировали.
По данным организации «Союз Чернобыль», из 600 тысяч ликвидаторов 10% умерли, а еще 165 тысяч стали инвалидами.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов