Александр Шуцкий

Руководитель Черноморской таможни Александр Шуцкий рассказал суть претензий к работе Николаевского глиноземного завода. Об этом он рассказал в интервью изданию РБК-Украина.

По его словам, обвинения таможни связаны с тем, что НГЗ скрывает реальных технологический процесс по переработке бокситов, не отчитывается об утилизации отходов.

— Со стороны НГЗ происходит уклонение от предоставления таможенному органу полной информации о продукте переработки (то есть нарушение технологического процесса), бесконтрольное удаление отходов переработки на собственные шламохранилища, отсутствие уплаты таможенных платежей в госбюджет, и поставки во время войны стратегического сырья (для производства алюминия) предприятиям государства-агрессора, - сказал Александр Шуцкий.

Он рассказал, что в одних документах завод указывает, что шлам можно использовать для сельского хозяйства, укладки дорог, производства кирпича, а в следующем приписке – «данный химический состав является токсичносодержащим».

— Если им действительно по каким-то причинам этот отход нужен, пусть забирают, их никто останавливать не будет, - сказал Александр Шуцкий.

По подсчетам таможни госбюджет теряет минимум 2 миллиарда гривен в год. В связи с этим подготовлено обращение к прокуратуре, полиции, СБУ и НАБУ с просьбой «присмотреться к ситуации на НГЗ».

— В то же время, сумма условно начисленных (уплаченных в госбюджет) таможенных платежей при помещении товаров НГЗ в таможенный режим переработки с 2016 по 2019 года составляет ежегодно более 1 млрд грн. Только в 2019 году количество удаленных отходов переработки по данным таможни составила ориентировочно 15 миллиардов тонн. Дело в том, что производство боксита не меняется с 70-х годов, технология осталась прежней. Та же глина, та же каустиковая сода, процесс выпаривания и т.д. Однако, во всех учебниках, технической документации указывается, что во время производства боксита образуется галий – очень дорогой сам по себе продукт. Тогда как в технической документации НГЗ о нем нигде не сказано, соответственно, они его как-то реализовывают в обход таможенным платежам, - рассказал Александр Шуцкий.

«Николаевский глиноземный завод» находится в Витовском районе Николаева на территории Галициновского сельского совета. Предприятие работает с 1980 года и является одним из крупнейших предприятий цветной металлургии в Европе. «НГЗ» занимается выпуском металлургического глинозема и товарного гидрата алюминия. Для производства глинозема в качестве сырья используют бокситы, переработка которых осуществляется гидрохимическим способом по методу Байера. До октября 2017 года предприятие принадлежало холдингу «Русал», подконтрольному российскому олигарху Олегу Дерипаске, однако после введения санкций, завод продали сырьевому трейдеру «Glenсore». Однако, по данным Единого госреестра юрлиц Украины, Олег Дерипаска остается конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод». Согласно госреестру, Дерипаска выступает бенефициаром двух совладельцев НГЗ – ООО «Компания «Алюминий Украины» и ООО «Гуардон Украина». В годовых отчетах «Русал» и En+, опубликованных в марте 2018 года, эти структуры указали один актив в Украине – RUSAL Mykolaev Ltd, в котором им принадлежит 100%. Директором ООО «Николаевский глиноземный завод» является российский менеджер Виктор Кожевников.

В интервью изданию Reuters в апреле 2019 года генеральный директор «Русала» Евгений Никитин заявил, что у компании «нет проблем» с поставками глинозема и другого сырья с «Николаевского глиноземного завода».

Начальник Черноморской таможни Александр Шуцкий утверждает, что «Русал» российского бизнесмена Олега Дерипаски и сейчас продолжает контролировать работу Николаевского глиноземного завода.

Также сообщалось, что «Николаевский глиноземный завод» является самым крупным загрязнителем атмосферного воздуха в регионе по количеству выбросов.

За последне 10 лет на шламовых полях «Николаевского глиноземного завода» количество накопленных опасных отходов увеличилось с 28 миллионов тонн до 43 миллионов тонн красного шлама.

Ранее сообщалось, что глава Черноморской таможни Александр Шуцкий заявил о потенциальной экологической катастрофе, которая может возникнуть в Николаевской области в случае аварии на глиноземном заводе.