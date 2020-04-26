В компании «Спецавто Николаев» ответили на обвинения жителей микрорайона Северный о якобы незаконном сливе их ассенизаторскими машинами жидких отходов, и заявили, что работают в рамках закона.

Об этом рассказал директор компании «Спецавто Николаеве» Николай Михальчук.

Он заявил, что предприятие «Спецавто Николаев», которое принимает отходы в данном районе, работает абсолютно законно. Николай Михальчук рассказал, что есть решение исполкома Николаевского горсовета от 26 октября 2018 года, которое определило пять точек размещения пунктов первичного приема жидких бытовых отходов, насосная станция канализация в Северном, одна из пяти таких точек.

— На каждом таком пункте стоят насосы, нечистоты в специальных коробах смешивают с водой и отправляют дальше на очистные сооружения в Галициново. Людей, которые вышли в пятницу на митинг, возмутил неприятный запах, который доходит до их домов, - рассказал Николай Михальчук.

Он рассказал, что государственные строительные норма гласят, что в радиусе 300 метров вокруг технических сооружений КНС строить жилые дома запрещено. Данная насосная станция в Северном запущена в эксплуатацию в 1994 году, при этом были соблюдены все строительные нормы и правила.

— Но в 2009 и 2013 годах в запретной 300-метровой зоне начали возводить жилые дома. В первую очередь тех людей, которым сегодня воняет отходами. Выяснять, как эти люди получили разрешения на строительство в запретной зоне, не в нашей компетенции, - рассказал Николай Михальчук.

По его словам, согласно решению исполкома Николаевского горсовета, предприятию «Спецавто» поручено обустроить пять точек, согласно всем техническим нормам, и принимать жидкие отходы.

— В плане законности и соблюдения норм, к нам не может быть никаких вопросов. КНС в Северном не наша, это собственность «Николаевводоканала», у «Спецавто» с водоканалом заключен договор, согласно которому мы обслуживаем эту станцию в рамках приема жидких отходов. Главный вопрос, на сегодняшний день, стоит не в законности работы КНС в целом и «Спецавто» в частности. А в том, куда возчики будут сливать отходы, если приостановить работу этой КНС. Вы думаете они повезут отходы в Галициново? Нет конечно, они будут сливать их в реку, под домами и в огороды тех людей, которые сегодня там живут. А это уже грозит экологической катастрофой в районе. Интересы горожан для нас, несомненно, очень важны, и нам необходимо находить общий язык. Я уверен, что есть способ решения данной проблемы, который устроит все стороны. Мы открыты к диалогу. Готовы встречаться с инициаторами протестного процесса, мы уже провели ряд консультаций со специалистами санитарно-эпидемиологической службы для того, чтобы решить как-то возникшую проблему. Наше предприятие готово устранять все недостатки. Существуют технологии, современные технические приемы, которые позволят минимизировать и даже полностью устранить неприятные запахи, сделать процесс перегонки отходов более экологичным. Для этого нужно заказать проект и установить на трубы специальные клапаны. Кроме того, Департамент градостроительства и архитектуры Николаевского городского совета предложил проект озеленения данного участка, который также благоприятно повлияет на состояние окружающей среды в данном районе. Мы, безусловно, будем этим заниматься. Но перекрывать дорогу и не пропускать ассенизаторские машины опасно, в первую очередь, для самих жителей. Ведь мы не можем проконтролировать куда потом сольют эти отходы! Я очень надеюсь, что нам удастся найти общий язык с горожанами и решить сложившуюся неприятную ситуацию в районе, - сказал Николай Михальчук.

Пресс-релиз