В Киево-Печерской лавре, которая находится в ведении УПЦ МП, коронавирусной инфекцией заразились все священники, в том числе и настоятель.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу информационно-просветительского управления Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Климента

Все священники Киево-Печерской лавры заразились коронавирусом, также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры. В общей сложности от 150 до 200 человек.

По словам митрополита Климента, сейчас уже большинство клириков идут на поправку, при этом трое человек умерли.

Киево-Печерская лавра с 5 апреля находится на карантине после обнаружения первых заболевших.

12 апреля в Александровскую больницу Киева с коронавирусом был госпитализирован настоятель лавры митрополит Павел.

Климент добавил, что митрополита Павла уже выписали из больницы и он здоров.