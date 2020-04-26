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В Киево-Печерской лавре, которая находится в ведении УПЦ МП, коронавирусной инфекцией заразились все священники, в том числе и настоятель.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу информационно-просветительского управления Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Климента
Все священники Киево-Печерской лавры заразились коронавирусом, также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры. В общей сложности от 150 до 200 человек.
По словам митрополита Климента, сейчас уже большинство клириков идут на поправку, при этом трое человек умерли.
Киево-Печерская лавра с 5 апреля находится на карантине после обнаружения первых заболевших.
12 апреля в Александровскую больницу Киева с коронавирусом был госпитализирован настоятель лавры митрополит Павел.
Климент добавил, что митрополита Павла уже выписали из больницы и он здоров.
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В Киево-Печерской лавре, которая находится в ведении УПЦ МП, коронавирусной инфекцией заразились все священники, в том числе и настоятель.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу информационно-просветительского управления Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Климента
Все священники Киево-Печерской лавры заразились коронавирусом, также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры. В общей сложности от 150 до 200 человек.
По словам митрополита Климента, сейчас уже большинство клириков идут на поправку, при этом трое человек умерли.
Киево-Печерская лавра с 5 апреля находится на карантине после обнаружения первых заболевших.
12 апреля в Александровскую больницу Киева с коронавирусом был госпитализирован настоятель лавры митрополит Павел.
Климент добавил, что митрополита Павла уже выписали из больницы и он здоров.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов