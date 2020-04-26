Власть Кременецкого района Тернопольской области, где расположен город Почаев и Почаевская лавра, будет просить центральную власть ввести чрезвычайное положение из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 – там уже около 80-ти случаев.

Об этом сообщает ВВС News Украина со ссылкой на источник в местной власти.

Глава РГА Вячеслав Онишкевич сообщил, что за последние сутки в районе зафиксировали 27 новых случаев болезни, 20 из них – в городе Почаев и поселке Старый Почаев.

— Есть резкий рост, в районе уже 110 подтвержденных результатов. Если за пять дней ситуация не изменится, то обращаемся к области инициировать процедуру введения чрезвычайного положения, - сказал собеседник ВВС News Украина.

Он признал, что в районе не понимают, как остановить вспышку, и не имеют для этого сил и средств, а помощь из области и Киева не поступает.

При этом собеседник допустил, что если в Почаеве провести полтысячи ПЦР-тестов на коронавирус у руководителей и работников главных предприятий, то результат был бы пугающим.

С 22 апреля власть района из-за вспышки коронавирус полностью закрыла въезд и выезд Почаева, в котором проживает всего 8000 человек. Тогда больных было 43, а сегодня уже около 80.

Одним из возможных мест вспышки коронавируса в городе считается Почаевская лавра.