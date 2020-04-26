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Власть Кременецкого района Тернопольской области, где расположен город Почаев и Почаевская лавра, будет просить центральную власть ввести чрезвычайное положение из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 – там уже около 80-ти случаев.
Об этом сообщает ВВС News Украина со ссылкой на источник в местной власти.
Глава РГА Вячеслав Онишкевич сообщил, что за последние сутки в районе зафиксировали 27 новых случаев болезни, 20 из них – в городе Почаев и поселке Старый Почаев.
— Есть резкий рост, в районе уже 110 подтвержденных результатов. Если за пять дней ситуация не изменится, то обращаемся к области инициировать процедуру введения чрезвычайного положения, - сказал собеседник ВВС News Украина.
Он признал, что в районе не понимают, как остановить вспышку, и не имеют для этого сил и средств, а помощь из области и Киева не поступает.
При этом собеседник допустил, что если в Почаеве провести полтысячи ПЦР-тестов на коронавирус у руководителей и работников главных предприятий, то результат был бы пугающим.
С 22 апреля власть района из-за вспышки коронавирус полностью закрыла въезд и выезд Почаева, в котором проживает всего 8000 человек. Тогда больных было 43, а сегодня уже около 80.
Одним из возможных мест вспышки коронавируса в городе считается Почаевская лавра.
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Власть Кременецкого района Тернопольской области, где расположен город Почаев и Почаевская лавра, будет просить центральную власть ввести чрезвычайное положение из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 – там уже около 80-ти случаев.
Об этом сообщает ВВС News Украина со ссылкой на источник в местной власти.
Глава РГА Вячеслав Онишкевич сообщил, что за последние сутки в районе зафиксировали 27 новых случаев болезни, 20 из них – в городе Почаев и поселке Старый Почаев.
— Есть резкий рост, в районе уже 110 подтвержденных результатов. Если за пять дней ситуация не изменится, то обращаемся к области инициировать процедуру введения чрезвычайного положения, - сказал собеседник ВВС News Украина.
Он признал, что в районе не понимают, как остановить вспышку, и не имеют для этого сил и средств, а помощь из области и Киева не поступает.
При этом собеседник допустил, что если в Почаеве провести полтысячи ПЦР-тестов на коронавирус у руководителей и работников главных предприятий, то результат был бы пугающим.
С 22 апреля власть района из-за вспышки коронавирус полностью закрыла въезд и выезд Почаева, в котором проживает всего 8000 человек. Тогда больных было 43, а сегодня уже около 80.
Одним из возможных мест вспышки коронавируса в городе считается Почаевская лавра.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов