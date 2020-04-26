Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что в Верховной Раде Украины наберется необходимое количество голосов для назначения его на должность вице-премьер-министра Украины.

Об этом он сказал в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Украина 24».

— Я считаю, что голоса соберутся. Я очень оптимистично настроен. Просто не было мобилизации фракции ("Слуга народа" – ИФ), это как с корабля на бал вдруг зашло неожиданно для всех это представление, и люди были в замешательстве, - сказал Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили указал, что у него была интересная встреча с фракцией «Слуга народа».

— На выборах (парламентских 2019 года – ИФ), когда я увидел, что моя партия «Рух новых сил" забирает там 2-3% у «Слуги народа», но при этом не проходит в парламент, я призвал наших избирателей, много тысяч украинцев, голосовать за «Слугу народа», чтобы не отобрать у них монобольшинство. Я как бы свой пассивный вклад в это внес, - сказал он.

Напомним, 22 апреля «Украинская правда» со ссылкой на источник во фракции «Слуга народа» заявила, о том, что Михаил Саакашвили может стать вице-премьером по вопросам реформ.

Уже 23 апреля президент Владимир Зеленский предложил Михаилу Саакашвили стать вице-премьером по вопросам реформ. Сам Саакашвили назвал это «большой честью». За назначение Саакашвили еще предстоит голосовать Верховной Раде.

24 апреля Саакашвили встретился с депутатами от фракции «Слуга Народа» и обсудил с ними его возможное назначение вице-премьером. Политик говорит, что готов приступать к работе и надеется на назначение.