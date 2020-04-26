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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что в Верховной Раде Украины наберется необходимое количество голосов для назначения его на должность вице-премьер-министра Украины.
Об этом он сказал в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Украина 24».
— Я считаю, что голоса соберутся. Я очень оптимистично настроен. Просто не было мобилизации фракции ("Слуга народа" – ИФ), это как с корабля на бал вдруг зашло неожиданно для всех это представление, и люди были в замешательстве, - сказал Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили указал, что у него была интересная встреча с фракцией «Слуга народа».
— На выборах (парламентских 2019 года – ИФ), когда я увидел, что моя партия «Рух новых сил" забирает там 2-3% у «Слуги народа», но при этом не проходит в парламент, я призвал наших избирателей, много тысяч украинцев, голосовать за «Слугу народа», чтобы не отобрать у них монобольшинство. Я как бы свой пассивный вклад в это внес, - сказал он.
Напомним, 22 апреля «Украинская правда» со ссылкой на источник во фракции «Слуга народа» заявила, о том, что Михаил Саакашвили может стать вице-премьером по вопросам реформ.
Уже 23 апреля президент Владимир Зеленский предложил Михаилу Саакашвили стать вице-премьером по вопросам реформ. Сам Саакашвили назвал это «большой честью». За назначение Саакашвили еще предстоит голосовать Верховной Раде.
24 апреля Саакашвили встретился с депутатами от фракции «Слуга Народа» и обсудил с ними его возможное назначение вице-премьером. Политик говорит, что готов приступать к работе и надеется на назначение.
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что в Верховной Раде Украины наберется необходимое количество голосов для назначения его на должность вице-премьер-министра Украины.
Об этом он сказал в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Украина 24».
— Я считаю, что голоса соберутся. Я очень оптимистично настроен. Просто не было мобилизации фракции ("Слуга народа" – ИФ), это как с корабля на бал вдруг зашло неожиданно для всех это представление, и люди были в замешательстве, - сказал Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили указал, что у него была интересная встреча с фракцией «Слуга народа».
— На выборах (парламентских 2019 года – ИФ), когда я увидел, что моя партия «Рух новых сил" забирает там 2-3% у «Слуги народа», но при этом не проходит в парламент, я призвал наших избирателей, много тысяч украинцев, голосовать за «Слугу народа», чтобы не отобрать у них монобольшинство. Я как бы свой пассивный вклад в это внес, - сказал он.
Напомним, 22 апреля «Украинская правда» со ссылкой на источник во фракции «Слуга народа» заявила, о том, что Михаил Саакашвили может стать вице-премьером по вопросам реформ.
Уже 23 апреля президент Владимир Зеленский предложил Михаилу Саакашвили стать вице-премьером по вопросам реформ. Сам Саакашвили назвал это «большой честью». За назначение Саакашвили еще предстоит голосовать Верховной Раде.
24 апреля Саакашвили встретился с депутатами от фракции «Слуга Народа» и обсудил с ними его возможное назначение вице-премьером. Политик говорит, что готов приступать к работе и надеется на назначение.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов