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Министерство инфраструктуры анонсировало возобновление спецрейсов в Украину для эвакуации украинских граждан из-за рубежа.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Города, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.
Согласно решению Кабмина, после возвращения в Украину граждане могут выбрать между двумя вариантами — либо согласиться на 14 дней обсервации (то есть не дома, а в специальном обсерваторе), или установить мобильное приложение от Минцифры «Дій вдома» и пройти самоизоляцию дома (с помощью приложения государство будет следить, соблюдаете вы самоизоляцию).
Напомним, именно проблемы с прохождением обсервации (многие предпочли заплатить штраф и уходили из обсерватора) стала причиной прекращения авиарейсов для эвакуации украинцев из-за рубежа. Глава МВД Арсен Аваков 1 апреля заявил, что больше не даст согласия на возвращение самолетов.
Отметим, что это решение имеет сомнительную законность, например, пограничники заявили, что не могут не впустить в Украину граждан страны, потому что это будет нарушением Конституции.
Последний раз украинцы смогли вернуться из-за границы в Украину самолетом 8 апреля — из Непала.
Напомним, в Украине предусмотрена обязательная обсервация для всех, кто пересекает государственную границу. Исключение только для работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных миссий; водителей, членов экипажей, поездных и локомотивных бригад.
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Министерство инфраструктуры анонсировало возобновление спецрейсов в Украину для эвакуации украинских граждан из-за рубежа.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Города, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.
Согласно решению Кабмина, после возвращения в Украину граждане могут выбрать между двумя вариантами — либо согласиться на 14 дней обсервации (то есть не дома, а в специальном обсерваторе), или установить мобильное приложение от Минцифры «Дій вдома» и пройти самоизоляцию дома (с помощью приложения государство будет следить, соблюдаете вы самоизоляцию).
Напомним, именно проблемы с прохождением обсервации (многие предпочли заплатить штраф и уходили из обсерватора) стала причиной прекращения авиарейсов для эвакуации украинцев из-за рубежа. Глава МВД Арсен Аваков 1 апреля заявил, что больше не даст согласия на возвращение самолетов.
Отметим, что это решение имеет сомнительную законность, например, пограничники заявили, что не могут не впустить в Украину граждан страны, потому что это будет нарушением Конституции.
Последний раз украинцы смогли вернуться из-за границы в Украину самолетом 8 апреля — из Непала.
Напомним, в Украине предусмотрена обязательная обсервация для всех, кто пересекает государственную границу. Исключение только для работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных миссий; водителей, членов экипажей, поездных и локомотивных бригад.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов