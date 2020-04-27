Министерство инфраструктуры анонсировало возобновление спецрейсов в Украину для эвакуации украинских граждан из-за рубежа.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Города, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

Согласно решению Кабмина, после возвращения в Украину граждане могут выбрать между двумя вариантами — либо согласиться на 14 дней обсервации (то есть не дома, а в специальном обсерваторе), или установить мобильное приложение от Минцифры «Дій вдома» и пройти самоизоляцию дома (с помощью приложения государство будет следить, соблюдаете вы самоизоляцию).

Напомним, именно проблемы с прохождением обсервации (многие предпочли заплатить штраф и уходили из обсерватора) стала причиной прекращения авиарейсов для эвакуации украинцев из-за рубежа. Глава МВД Арсен Аваков 1 апреля заявил, что больше не даст согласия на возвращение самолетов.

Отметим, что это решение имеет сомнительную законность, например, пограничники заявили, что не могут не впустить в Украину граждан страны, потому что это будет нарушением Конституции.

Последний раз украинцы смогли вернуться из-за границы в Украину самолетом 8 апреля — из Непала.

Напомним, в Украине предусмотрена обязательная обсервация для всех, кто пересекает государственную границу. Исключение только для работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных миссий; водителей, членов экипажей, поездных и локомотивных бригад.