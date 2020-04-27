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В Киеве задержали заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Об этом сообщает РБК-Украина.
Отмечается, что правоохранители остановили автомобиль Mercedes за то, что водитель забыл включить фары. Нарушительницей оказалась народный депутат и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко.
«Сбоку от Костенко сидел еще один чинуш - Слончак Владимир Викторович (он же заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий), который решил немного подурачиться перед барышней, а потому постоянно говорил «да вы знаете, кто мы», «и завтра вот вас здесь и следа не будет» и тд. Так, как на его реплики никто не реагировал, он решил выйти из авто, начал приставать к инспектору патрульной полиции, а потом вообще набросился на него с кулаками», - говорится в сообщении.
Замглавы КГГА задержали, а полицейскому вызвали скорую и госпитализировали с травмой.
Костенко отказалась от прохождения каких-либо тестов на состояние опьянения. Машина уехала на штраф-площадку. На месте работала следственно-оперативная группа, которая запечатлила это событие.
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В Киеве задержали заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Об этом сообщает РБК-Украина.
Отмечается, что правоохранители остановили автомобиль Mercedes за то, что водитель забыл включить фары. Нарушительницей оказалась народный депутат и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко.
«Сбоку от Костенко сидел еще один чинуш - Слончак Владимир Викторович (он же заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий), который решил немного подурачиться перед барышней, а потому постоянно говорил «да вы знаете, кто мы», «и завтра вот вас здесь и следа не будет» и тд. Так, как на его реплики никто не реагировал, он решил выйти из авто, начал приставать к инспектору патрульной полиции, а потом вообще набросился на него с кулаками», - говорится в сообщении.
Замглавы КГГА задержали, а полицейскому вызвали скорую и госпитализировали с травмой.
Костенко отказалась от прохождения каких-либо тестов на состояние опьянения. Машина уехала на штраф-площадку. На месте работала следственно-оперативная группа, которая запечатлила это событие.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов