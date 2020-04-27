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Украинский режиссер, бывший политзаключенный РФ Олег Сенцов сообщил, что готовит сборник тюремных рассказов и дневник голодания.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
– После освобождения из тюрьмы я не только начал сразу готовиться к съемкам моего отложенного из-за ареста фильма “Носорог”, но и выдал уже вторую книгу и готовлю еще две: сборник тюремных рассказов и дневник голодания. Моя активная общественная позиция тоже никуда не делась – я почти полгода волонтерил на МИД, рассказывая по миру о наших пленных и российской агрессии. Я никогда не прекращу этим заниматься, пока все заложники не будут освобождены, захватчики не покинут украинскую землю, а мы не построим нормальную страну, – подчеркнул режиссер.
Он отметил, что большая часть его фильмов пока что существуют лишь на бумаге.
– В 30 лет я решил заниматься кино. Это полностью изменило мою жизнь, я постепенно завязал с киберспортом, затем – с бизнесом, лишился почти всех денег и семейного счастья. Но я ни о чем не жалею, хотя в кино достиг пока очень скромных успехов и большая часть моих фильмов существует еще на бумаге, – сказал Сенцов.
Напомним, Олег Сенцов получил премию Сахарова в Европейском парламенте.
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Украинский режиссер, бывший политзаключенный РФ Олег Сенцов сообщил, что готовит сборник тюремных рассказов и дневник голодания.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
– После освобождения из тюрьмы я не только начал сразу готовиться к съемкам моего отложенного из-за ареста фильма “Носорог”, но и выдал уже вторую книгу и готовлю еще две: сборник тюремных рассказов и дневник голодания. Моя активная общественная позиция тоже никуда не делась – я почти полгода волонтерил на МИД, рассказывая по миру о наших пленных и российской агрессии. Я никогда не прекращу этим заниматься, пока все заложники не будут освобождены, захватчики не покинут украинскую землю, а мы не построим нормальную страну, – подчеркнул режиссер.
Он отметил, что большая часть его фильмов пока что существуют лишь на бумаге.
– В 30 лет я решил заниматься кино. Это полностью изменило мою жизнь, я постепенно завязал с киберспортом, затем – с бизнесом, лишился почти всех денег и семейного счастья. Но я ни о чем не жалею, хотя в кино достиг пока очень скромных успехов и большая часть моих фильмов существует еще на бумаге, – сказал Сенцов.
Напомним, Олег Сенцов получил премию Сахарова в Европейском парламенте.