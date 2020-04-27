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Подводную съемку обнародовал Центр подводных исследований Русского географического общества.
Как рассказал исполнительный директор центра Сергей Фокин, практически сразу после погружения стало очевидно, что это именно «Армения». Во-первых, по размеру и форме, а во-вторых — на носу судна нашли колокол с названием теплохода.
Также Фокин рассказал, что предварительные выводы опровергают версию о торпедной атаке судна немецкими самолетами, а подтверждают версию о бомбардировке нацистской авиацией.
Затопление «Армении» считается одной из крупнейших морских катастроф в истории, она унесла, по разным оценкам, от 5 до 10 тысяч жизней, что в разы больше, чем количество погибших в результате катастрофы «Титаника».
В начале Второй мировой войны корабль переоборудовали под санитарно-транспортное судно. 6 ноября оно вышло из Севастополя, на борту находились эвакуированные раненые, персонал военных госпиталей и жители города. Затем теплоход зашел в Ялту, где взял на борт еще несколько сотен человек.
Днем 7 ноября судно атаковала немецкая авиация, оно затонуло. До сих пор найти его на дне не удавалось, поиски осложняло то, что «Армения» затонула на глубине около 1500 метров примерно в 30 километрах от побережья.
Напомним, ранее исследователи погрузились на глубину почти 4 километров, чтобы узнать, в каком состоянии сейчас находится затонувший более 100 лет назад пароход «Титаник».
В 2018 году карточку меню с «Титаника» продали на аукционе за 100 тысяч фунтов.
Последнее известное письмо пассажира «Титаника» продали на аукционе за рекордную сумму 126 тысяч фунтов.
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Подводную съемку обнародовал Центр подводных исследований Русского географического общества.
Как рассказал исполнительный директор центра Сергей Фокин, практически сразу после погружения стало очевидно, что это именно «Армения». Во-первых, по размеру и форме, а во-вторых — на носу судна нашли колокол с названием теплохода.
Также Фокин рассказал, что предварительные выводы опровергают версию о торпедной атаке судна немецкими самолетами, а подтверждают версию о бомбардировке нацистской авиацией.
Затопление «Армении» считается одной из крупнейших морских катастроф в истории, она унесла, по разным оценкам, от 5 до 10 тысяч жизней, что в разы больше, чем количество погибших в результате катастрофы «Титаника».
В начале Второй мировой войны корабль переоборудовали под санитарно-транспортное судно. 6 ноября оно вышло из Севастополя, на борту находились эвакуированные раненые, персонал военных госпиталей и жители города. Затем теплоход зашел в Ялту, где взял на борт еще несколько сотен человек.
Днем 7 ноября судно атаковала немецкая авиация, оно затонуло. До сих пор найти его на дне не удавалось, поиски осложняло то, что «Армения» затонула на глубине около 1500 метров примерно в 30 километрах от побережья.
Напомним, ранее исследователи погрузились на глубину почти 4 километров, чтобы узнать, в каком состоянии сейчас находится затонувший более 100 лет назад пароход «Титаник».
В 2018 году карточку меню с «Титаника» продали на аукционе за 100 тысяч фунтов.
Последнее известное письмо пассажира «Титаника» продали на аукционе за рекордную сумму 126 тысяч фунтов.