Александр Розумный и Александр Сенкевич

Помощник народного депутат от партии «Слуга народа» Александра Гайду Александр Розумный претендует на должность помощника Николаевского городского головы Александра Сенкевича.

Об этом свидетельствует его декларация кандидата, которую Александр Розумный подал 24 апреля.

Напомним, Александр Розумный на президентских выборах в 2019 году был координатором «Зе!Команды» в Николаеве. До этого он занимал должность военного комиссара в Корабельном районе Николаева. А на парламентских выборах летом 2019 года Александр Розумный работал в штабе кандидата по 128 округу (Корабельный и Ингульский районы Николаева) от «Слуги народа» Александра Гайду.

По данным Центральной избирательной комиссии, Александр Розумный был официальным доверенным лицом Александра Гайду на выборах в Верховную Раду.

После избрания нардепом, Александр Гайду взял Александра Розумного к себе к помощники на общественных началах, о чем свидетельствуют данные ресурса «Посіпаки». Отметим, что состоянием на 27 апреля, на сайте Верховной Рады Александра Розумного нет в списке помощников Александра Гайду.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич поддержал мэра Покрова, которого подозревают в растратах бюджетных средств, он надеется, что это не начало борьбы центральной власти с мэрами накануне местных выборов.