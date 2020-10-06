Азербайджан готов предоставить гуманитарные коридоры для армянского населения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Коридор будет открыт с применением норм и принципов международного права.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов, передает РБК-Украина.

По его словам, гуманитарными коридорами могут также выйти военнослужащие армии Армении, которые решили добровольно сдаться.

Ранее в Турции призвали международную общественность поддержать Азербайджан. В свою очередь, турецкая сторона готова поддержать Азербайджан в любой сфере.