Азербайджан готов предоставить гуманитарные коридоры для армянского населения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Коридор будет открыт с применением норм и принципов международного права.
Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов, передает РБК-Украина.
По его словам, гуманитарными коридорами могут также выйти военнослужащие армии Армении, которые решили добровольно сдаться.
Ранее в Турции призвали международную общественность поддержать Азербайджан. В свою очередь, турецкая сторона готова поддержать Азербайджан в любой сфере.
Напомним, из-за возможного использования Турцией канадского военного оборудования в конфликте в Нагорном Карабахе Канада приостановила выдачу разрешений на экспорт в Турцию оружия.
Азербайджан готов предоставить гуманитарные коридоры для армянского населения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Коридор будет открыт с применением норм и принципов международного права.
Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов, передает РБК-Украина.
По его словам, гуманитарными коридорами могут также выйти военнослужащие армии Армении, которые решили добровольно сдаться.
Ранее в Турции призвали международную общественность поддержать Азербайджан. В свою очередь, турецкая сторона готова поддержать Азербайджан в любой сфере.
Напомним, из-за возможного использования Турцией канадского военного оборудования в конфликте в Нагорном Карабахе Канада приостановила выдачу разрешений на экспорт в Турцию оружия.