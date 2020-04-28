В Киеве, несмотря на карантин, продолжает работать ресторан «Велюр», который входит в сеть «Наша карта» народного депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Журналисты больше недели наблюдали за рестораном Николая Тищенко и заметили, что там принимают VIP- гостей: народных депутатов, бизнесменов, экс-чиновников и партнеров олигарха Игоря Коломойского.

По данным Bihus.Info, в числе гостей ресторана — внефракционный нардеп Антон Яценко, помощник нардепа от «Слуги народа» Александра Мережко Павел Куфтырев, которого также связывают с Игорем Коломойским, нардеп Александр Кабанов, менеджер «Метинвеста» Виталий Кисель.

Несмотря на то, что в ресторан в разные дни попали десятки людей, журналистам отказали в бронировании столика.

Нардепы Антон Яценко и Александр Кабанов на вопрос о визите в «Велюр» заявили, что не посещают рестораны, а журналисты со своими наблюдениями ошибаются.

— Я не бываю в ресторанах, вы ошибаетесь, — ответил Антон Яценко.

Напомним, ранее народный депутат от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко назвал «праздником» День памяти Чернобыльской трагедии 26 апреля.