Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у него появилась информация относительно состояния здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Об этом американский лидер сказал во время брифинга в Белом доме в понедельник, 27 апреля, пишет РБК-Украина.

Трамп добавил, что надеется, что у главы КНДР все впорядке, однако раскрывать больше информации американский президент не стал.

— У меня есть хорошая идея, но я не могу говорить об этом сейчас. Я надеюсь, что он в порядке, у меня есть информация о его здоровье. Скоро вы тоже узнаете правду, — сказал Дональд Трамп.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили о смерти лидера Северной Кореи.