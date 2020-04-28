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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у него появилась информация относительно состояния здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Об этом американский лидер сказал во время брифинга в Белом доме в понедельник, 27 апреля, пишет РБК-Украина.
Трамп добавил, что надеется, что у главы КНДР все впорядке, однако раскрывать больше информации американский президент не стал.
— У меня есть хорошая идея, но я не могу говорить об этом сейчас. Я надеюсь, что он в порядке, у меня есть информация о его здоровье. Скоро вы тоже узнаете правду, — сказал Дональд Трамп.
Напомним, ранее американские СМИ сообщили о смерти лидера Северной Кореи.
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у него появилась информация относительно состояния здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Об этом американский лидер сказал во время брифинга в Белом доме в понедельник, 27 апреля, пишет РБК-Украина.
Трамп добавил, что надеется, что у главы КНДР все впорядке, однако раскрывать больше информации американский президент не стал.
— У меня есть хорошая идея, но я не могу говорить об этом сейчас. Я надеюсь, что он в порядке, у меня есть информация о его здоровье. Скоро вы тоже узнаете правду, — сказал Дональд Трамп.
Напомним, ранее американские СМИ сообщили о смерти лидера Северной Кореи.