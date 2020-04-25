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Американское агенство New York Post сообщает о возможной смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
По данным агенства, вице-директор гонконгского спутникового телевидения HKSTV, вещание которого поддерживает Пекин, сообщил со ссылкой на очень солидный источник, что Ким Чен Ын умер.
В то же время японские СМИ пишут, что лидер КНДР находится в вегетативном состоянии после операции, а власти Китая отправили в Северную Корею группу медицинских специалистов, которые должны консультировать лидера КНДР Ким Чен Ына.
Отмечается, что операция по установлению стента северокорейскому лидеру прошла неудачно из-за ошибки хирурга.
Официально подтвержденной информации пока нет.
Отметим, 15 апреля он пропустил празднование годовщины со дня рождения своего деда — основателя КНДР Ким Ир Сена.
Информация CNN появилась после сообщения южнокорейской интернет-газеты Daily NK, которая специализируется на Северной Корее.
По данным издания, Ким Чен Ын, вероятно, 12 апреля прошел процедуру, связанную с сердечно-сосудистой системой. Она понадобилась из-за «чрезмерного курения, ожирения и переутомления».
Согласно информации, в настоящее время лидер КНДР восстанавливается на вилле в уезде Хянсан.
Напомним, Северная Корея отказалась придерживаться моратория на ядерные и ракетные испытания, о котором была достигнута договоренность во время саммитов лидеров США и КНДР.
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Американское агенство New York Post сообщает о возможной смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
По данным агенства, вице-директор гонконгского спутникового телевидения HKSTV, вещание которого поддерживает Пекин, сообщил со ссылкой на очень солидный источник, что Ким Чен Ын умер.
В то же время японские СМИ пишут, что лидер КНДР находится в вегетативном состоянии после операции, а власти Китая отправили в Северную Корею группу медицинских специалистов, которые должны консультировать лидера КНДР Ким Чен Ына.
Отмечается, что операция по установлению стента северокорейскому лидеру прошла неудачно из-за ошибки хирурга.
Официально подтвержденной информации пока нет.
Отметим, 15 апреля он пропустил празднование годовщины со дня рождения своего деда — основателя КНДР Ким Ир Сена.
Информация CNN появилась после сообщения южнокорейской интернет-газеты Daily NK, которая специализируется на Северной Корее.
По данным издания, Ким Чен Ын, вероятно, 12 апреля прошел процедуру, связанную с сердечно-сосудистой системой. Она понадобилась из-за «чрезмерного курения, ожирения и переутомления».
Согласно информации, в настоящее время лидер КНДР восстанавливается на вилле в уезде Хянсан.
Напомним, Северная Корея отказалась придерживаться моратория на ядерные и ракетные испытания, о котором была достигнута договоренность во время саммитов лидеров США и КНДР.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов