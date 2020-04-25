Американское агенство New York Post сообщает о возможной смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

По данным агенства, вице-директор гонконгского спутникового телевидения HKSTV, вещание которого поддерживает Пекин, сообщил со ссылкой на очень солидный источник, что Ким Чен Ын умер.

В то же время японские СМИ пишут, что лидер КНДР находится в вегетативном состоянии после операции, а власти Китая отправили в Северную Корею группу медицинских специалистов, которые должны консультировать лидера КНДР Ким Чен Ына.

Отмечается, что операция по установлению стента северокорейскому лидеру прошла неудачно из-за ошибки хирурга.

Официально подтвержденной информации пока нет.

Отметим, 15 апреля он пропустил празднование годовщины со дня рождения своего деда — основателя КНДР Ким Ир Сена.

Информация CNN появилась после сообщения южнокорейской интернет-газеты Daily NK, которая специализируется на Северной Корее.

По данным издания, Ким Чен Ын, вероятно, 12 апреля прошел процедуру, связанную с сердечно-сосудистой системой. Она понадобилась из-за «чрезмерного курения, ожирения и переутомления».

Согласно информации, в настоящее время лидер КНДР восстанавливается на вилле в уезде Хянсан.

Напомним, Северная Корея отказалась придерживаться моратория на ядерные и ракетные испытания, о котором была достигнута договоренность во время саммитов лидеров США и КНДР.