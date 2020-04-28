Народный депутат от партии «Слуга народа», избранный по 130 избирательному округу, Игорь Негулевский был замечен 20 апреля в столичном ресторане «Велюр», который принадлежит коллеге по фракции Николаю Тищенко.

Об этом идет речь в расследовании «Bihus.info».

Журналисты заметили, что в этот день в 19:00 из ресторана вышел Николай Тищенко вероятно в сопровождении Игоря Негулевского. Мужчина в маске и капюшоне сел в Mersedes, зарегистрированный на нардепа Игоря Негулевского.

В общении с журналистами Игорь Негулевский не стал отрицать, что посещал «Велюр» в этот день.

— Я мог забирать еду там. Я заказываю там кушать и забираю там кушать всегда, — сказал Игорь Негулевский.

При этом однозначного ответа на вопрос, общался ли с Николаем Тищенко, не дал.

— Слушайте, мы коллеги. Я не помню, может и встречался, может и нет, — сказал Игорь Негулевский.

Как сообщалось, журналисты «Bihus.info» установили, что ресторан народного депутата от партии «Слуга народа» Николая Тищенко продолжает работать, не смотря на карантин. Заведение регулярно посещают народные депутаты, люди приближенные к президенту, а также к олигарху Игорю Коломойскому.