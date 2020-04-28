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Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что парламент примет так называемый «антиколомойский» законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Владимир Зеленский сообщил Эммануэлю Макрону о ходе переговоров с Международным валютным фондом о начале новой программы сотрудничества с Украиной, отметив, что «антиколомойский» закон примет Верховная рада Украины.
— Закон о банках является для нас приоритетным. Я уверен, что мы проголосуем его, потому что это важно для нас и открывает возможности для сотрудничества с МВФ, - подчеркнул Владимир Зеленский.
Эммануэль Макрон высоко оценил прогресс во внедрении реформ в Украине и личную роль Владимира Зеленского в этом процессе.
Владимир Зеленский также отметил важность дальнейшей макрофинансовой поддержки Украины со стороны ЕС и выразил надежду на быстрое принятие на уровне Евросоюза решения о предоставлении Украине макрофинансовой помощи объемом 1,2 миллиардов евро для преодоления последствий пандемии COVID-19.
Напомним, что во фракции «Слуга народа» большинство депутатов готовы проголосовать за «банковский» законопроект во втором чтении, сейчас обсуждаются сценарии ускорения его рассмотрения.
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Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что парламент примет так называемый «антиколомойский» законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Владимир Зеленский сообщил Эммануэлю Макрону о ходе переговоров с Международным валютным фондом о начале новой программы сотрудничества с Украиной, отметив, что «антиколомойский» закон примет Верховная рада Украины.
— Закон о банках является для нас приоритетным. Я уверен, что мы проголосуем его, потому что это важно для нас и открывает возможности для сотрудничества с МВФ, - подчеркнул Владимир Зеленский.
Эммануэль Макрон высоко оценил прогресс во внедрении реформ в Украине и личную роль Владимира Зеленского в этом процессе.
Владимир Зеленский также отметил важность дальнейшей макрофинансовой поддержки Украины со стороны ЕС и выразил надежду на быстрое принятие на уровне Евросоюза решения о предоставлении Украине макрофинансовой помощи объемом 1,2 миллиардов евро для преодоления последствий пандемии COVID-19.
Напомним, что во фракции «Слуга народа» большинство депутатов готовы проголосовать за «банковский» законопроект во втором чтении, сейчас обсуждаются сценарии ускорения его рассмотрения.