Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что парламент примет так называемый «антиколомойский» законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Владимир Зеленский сообщил Эммануэлю Макрону о ходе переговоров с Международным валютным фондом о начале новой программы сотрудничества с Украиной, отметив, что «антиколомойский» закон примет Верховная рада Украины.

— Закон о банках является для нас приоритетным. Я уверен, что мы проголосуем его, потому что это важно для нас и открывает возможности для сотрудничества с МВФ, - подчеркнул Владимир Зеленский.

Эммануэль Макрон высоко оценил прогресс во внедрении реформ в Украине и личную роль Владимира Зеленского в этом процессе.

Владимир Зеленский также отметил важность дальнейшей макрофинансовой поддержки Украины со стороны ЕС и выразил надежду на быстрое принятие на уровне Евросоюза решения о предоставлении Украине макрофинансовой помощи объемом 1,2 миллиардов евро для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Напомним, что во фракции «Слуга народа» большинство депутатов готовы проголосовать за «банковский» законопроект во втором чтении, сейчас обсуждаются сценарии ускорения его рассмотрения.