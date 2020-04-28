Депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко заверил, что в ресторане «Велюр», о работе которого стало известно накануне, он иногда проводит личные встречи.

Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

— Жизнь проста. И вранье в этой жизни отлично продается. Я, конечно, прекрасно понимаю, что сейчас время «медиа-охоты», фейков, скандалов. Но иногда все слишком банально. Журналисты Бигус.инфо якобы поймали меня на горячем возле ресторана «Велюр». И косвенно сделали вывод о том, что мне карантинные законы не писаны. Само собой, это не так. А поэтому и приходится периодически срывать лживые маски, – говорится в сообщении.

Тищенко подтвердил, что в «Велюре» «иногда проходят личные встречи» и заверил, что ресторан не работает для посетителей.

— Да, действительно в ресторане «Велюр» иногда проходят личные встречи. По слогам читайте — «личные встречи». Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко. Я строго придерживаюсь карантинных мероприятий и уверен, что только разрыв социальной дистанции и временное ограничение общественной активности позволит нам сдержать распространение инфекции, – отметил нардеп.

Также он отметил, что в «Велюре» он проводит встречи со своими помощниками и обсуждает рабочие моменты.

— В «Велюре» же я встречаюсь со своими помощниками. С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу… преобразования города Киева. Потому что я категорически устал жить в неопрятном и все более неуютном городе. Я хочу другого качества жизни… PS. Разумеется, если есть «информационный заказ», правда никому не нужна. Но мне сейчас невероятно стыдно от того, что мои редкие, единичные гости вынуждены выходить из ресторана… голодными. Это так мне не свойственно. Но время диктует свои правила, – добавил Николай Тищенко.

Напомним, что народный депутат от партии «Слуга народа», избранный по 130 избирательному округу, Игорь Негулевский был замечен 20 апреля в столичном ресторане «Велюр», который принадлежит коллеге по фракции Николаю Тищенко.