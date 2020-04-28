Правоохранители Киева расследуют обстоятельства взрыва гранаты в Дарницком районе, в результате которого пострадала супружеская пара.

Об этом сообщает отдел коммуникации Киевской полиции.

– Около часа в столичную полицию поступило сообщение о взрыве в многоэтажке на улице Льва Ревуцкого. На вызов немедленно прибыли следственно-оперативные группы Дарницкого и главного управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы и врачи. На месте происшествия правоохранители обнаружили 29-летних мужчину и женщину с телесными повреждениями разной степени, - сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавший был госпитализирован, а его жене медицинские работники оказали помощь на месте.

Так, по предварительным выводам экспертов-взрывотехников, в результате неосторожного обращения произошел взрыв гранаты. В полиции установили, что вечером на лестничной площадке дома пострадавший вместе с двумя знакомыми употреблял алкогольные напитки и решил продемонстрировать гранату, вынеся из квартиры боевой запас.

– Выпившие мужчины стали играть опасным предметом и в какой-то момент граната остались без чеки. Владелец боеприпаса стал прятать гранату, а другие мужчины разбежались. В этот момент из дома вышла жена потерпевшего, в результате взрыва получила незначительные ранения, - уточнили правоохранители.

Сейчас полицейские устанавливают модификацию боевого запаса и его происхождения. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления по части 1 статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.