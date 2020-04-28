Служба безопасности Украины задержала в Николаеве двух вымогателей, которые специализировались на «выбивании» с предпринимателей несуществующие долги.

Об этом НикВести сообщили в УСБУ в Николаевской области.

Сообщается, что оперативники и следователи Службы безопасности установили, что житель Николаева, имея уголовный опыт, вместе со своим подельником требовали от бизнесмена 1,5 миллиона гривен, применяя к нему психологическое давление и угрозы физической расправы.

Правоохранители задержали двух злоумышленников в центре города согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после того, как они во время очередной встречи с предпринимателем, применили к нему физическое насилие и пытались похитить, чтобы ускорить выплату им суммы, которую они требовали. Для похищения потерпевшего организатор привлек других лиц из уголовной среды, которые сейчас устанавливаются.

При этом, у организаторов группы изъяли травматическое оружие иностранного производства.

В действиях задержанных следствие усматривает признаки тяжкого уголовного производства, предусмотренного частью 2 статьи 189 (вымогательство) и статьей 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия для документирования других эпизодов незаконной деятельности указанной группировки. Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области.

Ранее сообщалось, что в Николаеве сотрудники СБУ и ГБР задержали двух полицейских, которые вымогали у местного жителя 30 тысяч гривен за непривлечение его к уголовной ответственности.