Крымскотатарский телеканал ATR до сих пор не получил финансирование от государства, которое президент Владимир Зеленский обещал в феврале, и может закрыться уже в мае.

Об этом в комментарии hromadske сообщил генеральный директор телеканала Ленур Ислямов.

Он пояснил, что правительство до сих пор не может выделить деньги на деятельность телеканала, поскольку до сих пор нет дополнительных положений, которые сейчас разрабатывают. Так, завтра, 28 апреля, должно состояться уже 4 заседания Кабмина, где финансирование таки могут разблокировать.

Также Ленур Ислямов говорит, что работу осложняет то, что в Украине изменился состав правительства и уволен бывший министр культуры Владимир Бородянский. Так, по словам гендиректора телеканала, в Министерстве почти не осталось людей. Также он поблагодарил Минкульт за то, что «делает все возможное и невозможное», чтобы деньги таки выделили.

Напомним, в феврале Президент Владимир Зленский пообещал, что крымскотатарский телеканал ATR продолжит свое вещание.

Ранее сообщалось, что канал недополучил средства из госбюджета, сократил часть коллектива и производство собственных программ и может вообще прекратить вещание.