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Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении Генерального прокурора Ирины Венедиктовой из-за незадекларированного имущества.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Сергей Стерненко.
«Судья высшего антикоррупционного суда удовлетворила мою жалобу на бездействие следователя и обязала НАБУ открыть уголовное производство по моему заявлению. Заявление я подавал по недекларированию имущества (часов за 10к евро и членства в ОО с признаками доходности) генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой», — написал Сергей Стерненко.
Он также отметил, что после обнародования информации о наличии у Генпрокурора Венедиктов незадекларированной квартиры в центре Киева стоимостью не менее полумиллиона долларов США будет ходатайствовать, чтобы эти сведения также проверили антикоррупционные органы.
«После внесения сведений в ЕРДР будет ходатайствовать также и об исследованиях фактов недекларирования сведений о праве аренды/пользования квартиры Венедиктова, о чем на днях сообщали журналисты программы «Схемы». Продолжение следует», — добавил активист.
Напомним, журналисты сообщили, что брат генпрокурора Ирины Венедиктовой работал в компаниях, принадлежащих семье главы МВД Арсена Авакова и его бизнес-партнеру, бывшему депутату Игорю Котвицкому.
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Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении Генерального прокурора Ирины Венедиктовой из-за незадекларированного имущества.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Сергей Стерненко.
«Судья высшего антикоррупционного суда удовлетворила мою жалобу на бездействие следователя и обязала НАБУ открыть уголовное производство по моему заявлению. Заявление я подавал по недекларированию имущества (часов за 10к евро и членства в ОО с признаками доходности) генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой», — написал Сергей Стерненко.
Он также отметил, что после обнародования информации о наличии у Генпрокурора Венедиктов незадекларированной квартиры в центре Киева стоимостью не менее полумиллиона долларов США будет ходатайствовать, чтобы эти сведения также проверили антикоррупционные органы.
«После внесения сведений в ЕРДР будет ходатайствовать также и об исследованиях фактов недекларирования сведений о праве аренды/пользования квартиры Венедиктова, о чем на днях сообщали журналисты программы «Схемы». Продолжение следует», — добавил активист.
Напомним, журналисты сообщили, что брат генпрокурора Ирины Венедиктовой работал в компаниях, принадлежащих семье главы МВД Арсена Авакова и его бизнес-партнеру, бывшему депутату Игорю Котвицкому.