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Возможность назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пост вице-премьера Украины вызывает тревогу нынешнего грузинского президента Саломе Зурабишвили.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— Как глава Грузии, я отлично понимаю недопустимость вмешательства в дела другого государства. Вместе с тем также недопустим и непонятен выбор на государственный пост человека, преступные действия которого фигурируют не только в постановлениях грузинского суда, но и вердикте Европейского суда по права человека, - говорится в заявлении Саломе Зурабишвили.
Ранее Саакашвили заявил в соцсети, что получил предложение стать вице-премьером по реформам в правительстве Украины.
Напомним, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что в Верховной Раде Украины наберется необходимое количество голосов для назначения его на должность вице-премьер-министра Украины.
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Возможность назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пост вице-премьера Украины вызывает тревогу нынешнего грузинского президента Саломе Зурабишвили.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— Как глава Грузии, я отлично понимаю недопустимость вмешательства в дела другого государства. Вместе с тем также недопустим и непонятен выбор на государственный пост человека, преступные действия которого фигурируют не только в постановлениях грузинского суда, но и вердикте Европейского суда по права человека, - говорится в заявлении Саломе Зурабишвили.
Ранее Саакашвили заявил в соцсети, что получил предложение стать вице-премьером по реформам в правительстве Украины.
Напомним, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что в Верховной Раде Украины наберется необходимое количество голосов для назначения его на должность вице-премьер-министра Украины.