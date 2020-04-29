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Народный депутат от фракции «Европейская Солидарность» Нина Южанина заявила, что налоговое давление на предпринимателей увеличит количество безработных в стране, а часть бизнеса загонит в тень.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
— Если законы о тотальной фискализации оставить как есть, то 2 миллиона 313 тысяч предпринимателей вскоре могут присоединиться до 74 тысяч безработных, ставших таковыми за время карантина, - предостерегает Нина Южанина.
Нардеп отмечает, что состоялась четвертая видеоконференция движения # SaveФОП со всеми областями, со многими мэрами городов, которые прежде всего просили парламент отменить нормы, предусматривающие усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций.
— Они не могут согласиться с тем, что на них никак не реагирует власть. Работать предприниматели продолжат, но уйдут в тень и перестанут платить налоги, - отметила нардеп.
По ее словам, это уже чувствует власть на местах, ведь речь идет уже не только о 20% платежей в местные бюджеты, а о значительно больших потерях - ведь последние решения монобольшинства и забрали доходы из местных бюджетов.
Нина Южанина также рассказала, что сразу четыре мэра городов во время этой видеоконференции отметили, что отмена фискализации могла бы стать положительным маркером и дать надежду на возможность нормально работать.
— Лично я за то, чтобы вся деятельность, любого бизнеса - и малого, и совсем мелкого - происходила прозрачно, но нужно совместно с бизнесом разрабатывать варианты этой прозрачности, - отметила Нина Южанина.
Кроме того, она подчеркнула, что подписание президентом закона об изменениях в Налоговый кодекс станет маркером для среднего и крупного бизнеса:
— Как только законопроект будет подписан, они могут быстрыми шагами уйти в тень, как это уже делают малые предприниматели.
Нина Южанина также рассказала, что даже депутаты из монобольшинства высказывали замечания к ряду принятых законов, касающихся продолжения реформы таможенной сферы.
— Исполнительной ветви власти не хватает ключевого - понимания того, что произошли значительные изменения, которые вообще требуют пересмотра экономической политики. Поэтому изменения в таможенном направлении нужно корректировать и дать возможность монобольшинству исправить то, что понапринимали, чтобы не потерять управляемость в стране, а не только в определенных структурах, - считает представитель фракции «Европейская Солидарность».
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Народный депутат от фракции «Европейская Солидарность» Нина Южанина заявила, что налоговое давление на предпринимателей увеличит количество безработных в стране, а часть бизнеса загонит в тень.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
— Если законы о тотальной фискализации оставить как есть, то 2 миллиона 313 тысяч предпринимателей вскоре могут присоединиться до 74 тысяч безработных, ставших таковыми за время карантина, - предостерегает Нина Южанина.
Нардеп отмечает, что состоялась четвертая видеоконференция движения # SaveФОП со всеми областями, со многими мэрами городов, которые прежде всего просили парламент отменить нормы, предусматривающие усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций.
— Они не могут согласиться с тем, что на них никак не реагирует власть. Работать предприниматели продолжат, но уйдут в тень и перестанут платить налоги, - отметила нардеп.
По ее словам, это уже чувствует власть на местах, ведь речь идет уже не только о 20% платежей в местные бюджеты, а о значительно больших потерях - ведь последние решения монобольшинства и забрали доходы из местных бюджетов.
Нина Южанина также рассказала, что сразу четыре мэра городов во время этой видеоконференции отметили, что отмена фискализации могла бы стать положительным маркером и дать надежду на возможность нормально работать.
— Лично я за то, чтобы вся деятельность, любого бизнеса - и малого, и совсем мелкого - происходила прозрачно, но нужно совместно с бизнесом разрабатывать варианты этой прозрачности, - отметила Нина Южанина.
Кроме того, она подчеркнула, что подписание президентом закона об изменениях в Налоговый кодекс станет маркером для среднего и крупного бизнеса:
— Как только законопроект будет подписан, они могут быстрыми шагами уйти в тень, как это уже делают малые предприниматели.
Нина Южанина также рассказала, что даже депутаты из монобольшинства высказывали замечания к ряду принятых законов, касающихся продолжения реформы таможенной сферы.
— Исполнительной ветви власти не хватает ключевого - понимания того, что произошли значительные изменения, которые вообще требуют пересмотра экономической политики. Поэтому изменения в таможенном направлении нужно корректировать и дать возможность монобольшинству исправить то, что понапринимали, чтобы не потерять управляемость в стране, а не только в определенных структурах, - считает представитель фракции «Европейская Солидарность».