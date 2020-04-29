Народный депутат от фракции «Европейская Солидарность» Нина Южанина заявила, что налоговое давление на предпринимателей увеличит количество безработных в стране, а часть бизнеса загонит в тень.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

— Если законы о тотальной фискализации оставить как есть, то 2 миллиона 313 тысяч предпринимателей вскоре могут присоединиться до 74 тысяч безработных, ставших таковыми за время карантина, - предостерегает Нина Южанина.

Нардеп отмечает, что состоялась четвертая видеоконференция движения # SaveФОП со всеми областями, со многими мэрами городов, которые прежде всего просили парламент отменить нормы, предусматривающие усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций.

— Они не могут согласиться с тем, что на них никак не реагирует власть. Работать предприниматели продолжат, но уйдут в тень и перестанут платить налоги, - отметила нардеп.

По ее словам, это уже чувствует власть на местах, ведь речь идет уже не только о 20% платежей в местные бюджеты, а о значительно больших потерях - ведь последние решения монобольшинства и забрали доходы из местных бюджетов.

Нина Южанина также рассказала, что сразу четыре мэра городов во время этой видеоконференции отметили, что отмена фискализации могла бы стать положительным маркером и дать надежду на возможность нормально работать.

— Лично я за то, чтобы вся деятельность, любого бизнеса - и малого, и совсем мелкого - происходила прозрачно, но нужно совместно с бизнесом разрабатывать варианты этой прозрачности, - отметила Нина Южанина.

Кроме того, она подчеркнула, что подписание президентом закона об изменениях в Налоговый кодекс станет маркером для среднего и крупного бизнеса:

— Как только законопроект будет подписан, они могут быстрыми шагами уйти в тень, как это уже делают малые предприниматели.

Нина Южанина также рассказала, что даже депутаты из монобольшинства высказывали замечания к ряду принятых законов, касающихся продолжения реформы таможенной сферы.