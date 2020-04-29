Сегодня, 29 апреля, Кабинет министров Украины принял решение о назначении Алексея Любченка на должность главы Государственной налоговой службы Украины.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко.

Алексей Любченко возглавлял департамент налогообложения юридических лиц ГНС, а в 2009-2011 годах занимал пост заместителя председателя ГНА.

В 1999-2003 годах работал первым замглавы ГНА в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 год возглавлял ГНА Черкасской области. После этого он стал заместителем председателя Кировоградской ОГА.

В 2012—2014 годах он был помощником нардепа Виктора Тимошенко.Заместителем главы ГНС назначен Евгений Олейников.

Как сообщалось ранее 24 апреля Кабмин уволил руководителей таможни и фискальной службы.

Также были уволены заместители Максима Нефедова — Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов и заместитель главы ГФС Дмитрий Венциковский.

Напомним, петиция с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому уволить руководителя его Офиса Андрея Ермака набрала на сайте главы государства необходимое количество голосов для ее рассмотрения президентом.