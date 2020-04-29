Среди подтвержденных сегодня, 29 апреля, новых случаев заболевания коронавирусом в Николаевской области два человека являются сотрудниками Южноукраинской атомной электростанции.

Об этом сообщил заместитель генерального директора ЮУАЭС Вячеслав Губа, пишут НикВести.

Как известно, до сегодняшнего дня в Южноукраинске был один подтвержденный случай COVID-19. Было известно, что мужчина тесно контактировал с работником АЭС, который является его сыном и некоторое время занимался его лечением. Сегодня стало известно о трех двух новых случаях заболевания в Южноукраинске, два из которых - у работников предприятия.

Один из них заболел пневмонией 21 апреля, второй - 23. Согласно протоколу, им сделали тест на коронавирус, который дал позитивный результат. На сегодняшний день они находятся на стационарном лечении в городской больнице Южноукраинска. Один мужчина идет на поправку, второй находитсс в состоянии средней тяжести.

— Эти люди были больны на пневмонию, они сдали тесты, и было подтверждено. Они находятся на стационарном лечении. Один человек болеет с 21 апреля, второй - с 23 апреля. Сегодня у них был подтвержден диагноз COVID-19. Они из разных подразделений, географически размещены абсолютно не рядом, в процессе работы между собой не контактировали. Состояние средней тяжести. Один пациент уже идет на поправку, у другого состояние стабильно средней тяжести. Возраст близок к зоне риска, им нет 60 лет, - рассказал Вячеслав Губа.

Вячеслав Губа рассказал, что на Южноукраинской АЭС прошло заседание штаба по данной ситуации. Проводится работа по поиску всех, кто контактировал с заболевшими, их отправляют на самоизоляцию и проведут тесты на COVID-19.

— Необходимо будет найти контактных лиц, сейчас это выполняется. Уже почти все определены, они будут переведены на дистанционную форму работы. Эти списки контактных лиц будут отработаны с эпидемиологической службой, будет определена очередность взятия материалов для ПЦР-тестов этих людей. Но не меньше 14 дней они будут находится на самоизоляции. Также выполняем усиленную дезинфекцию помещений, где эти люди находились. Также усиливаем разъяснительную работу среди персонала, потому что наше здоровье в наших руках. Поэтому, нужно выполнять все эти приказы, которые мы выпустили, соблюдать правила личной гигиены, дистанциирования и такое прочее, - рассказал Вячеслав Губа.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине за сутки зарегистрировали 4 новых случая COVID-19, всего 120 заболевших в области