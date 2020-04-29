Мэр Николаева Александр Сенкевич допускает, что пик заболеваемости коронавирусом в городе еще впереди.

Об этом он сказал сегодня, 29 апреля в ходе общения с журналистами, пишут НикВести.

— Николаев еще не пережил вспышку коронавируса. У нас нет такой ситуации как в Черновцах и других западных областях. При этом мы видим, что количество больных в области увеличивается. Это означает, что, возможно, пик заболевания коронавирусом у нас впереди. Как он будет развиваться зависит от нас, николаевцев, от каждого независимо от того студент это или пенсионер. Это зависит от того, как мы будем соблюдать дистанцию, носить маски и будем ли выходить на улицу только при острой необходимости: купить еду или зайти в аптеку, а не просто походить по рынку, посмотреть цены, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что по состоянию на 29 апреля в Николаевской области зафиксировано 120 подтвержденных случаев COVID-19, из которых 11 — в Николаеве. Напомним, что в Украине 29 апреля подтверждено 9 тысяч 866 случаев COVID-19, из них 456 за последние сутки, в частности болезнь подтверждена у 672 детей и 1976 медиков.