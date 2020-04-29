Кабинет министров Украины ограничил выплаты топ-менеджерам государственных компаний и членам наблюдательных советов предприятий до 47 тысяч гривен в месяц до конца карантина.

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает LB.ua.

Решение вступит силу со дня его публикации в газете «Урядовий кур’єр» и будет применяться с 1 апреля 2020.

«Установить, что в апреле 2020 года и на период до окончания месяца, в котором отменяется карантин, установленный постановлением Кабинета Министров, месячный размер заработной платы руководителей, членов исполнительных органов, а также вознаграждения членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики (включая государственные банки) не должен превышать 47 тысяч гривен», — говорится в постановлении.

Ранее сокращение зарплат топ-чиновников анонсировал Президент Украины Владимир Зеленский.