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Кабинет министров Украины ограничил выплаты топ-менеджерам государственных компаний и членам наблюдательных советов предприятий до 47 тысяч гривен в месяц до конца карантина.
Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает LB.ua.
Решение вступит силу со дня его публикации в газете «Урядовий кур’єр» и будет применяться с 1 апреля 2020.
«Установить, что в апреле 2020 года и на период до окончания месяца, в котором отменяется карантин, установленный постановлением Кабинета Министров, месячный размер заработной платы руководителей, членов исполнительных органов, а также вознаграждения членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики (включая государственные банки) не должен превышать 47 тысяч гривен», — говорится в постановлении.
Ранее сокращение зарплат топ-чиновников анонсировал Президент Украины Владимир Зеленский.
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Кабинет министров Украины ограничил выплаты топ-менеджерам государственных компаний и членам наблюдательных советов предприятий до 47 тысяч гривен в месяц до конца карантина.
Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает LB.ua.
Решение вступит силу со дня его публикации в газете «Урядовий кур’єр» и будет применяться с 1 апреля 2020.
«Установить, что в апреле 2020 года и на период до окончания месяца, в котором отменяется карантин, установленный постановлением Кабинета Министров, месячный размер заработной платы руководителей, членов исполнительных органов, а также вознаграждения членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики (включая государственные банки) не должен превышать 47 тысяч гривен», — говорится в постановлении.
Ранее сокращение зарплат топ-чиновников анонсировал Президент Украины Владимир Зеленский.