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Доставленный в Украину самолетом «Мрія» груз с защитными масками был частично гуманитарным и частично коммерческим.
Это объясняет продажу этих масок в сети «Эпицентр», передает слова замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко «Украинская правда».
— Все очень просто, как и говорил президент, этот самолет оплачивался не из государственного бюджета. Он оплачивался коммерческими структурами, — сообщил Кирилл Тимошенко.
Кирилл Тимошенко добавил, что гуманитарный груз везли для поставок в больницы и другие учреждения, а коммерческий — для продажи.
«Украинская правда» опубликовала письмо на бланке нардепа и совладельца «Эпицентра» Александра Гереги, которое было адресовано мэру Киева Виталию Кличко. В письме предлагалось закупить маски, которые были доставлены на «Мрії», в его торговой сети.
Напомним, 23 апреля самолет Ан-225 «Мрія» доставил в Украину рекордный объем медицинского груза.
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Доставленный в Украину самолетом «Мрія» груз с защитными масками был частично гуманитарным и частично коммерческим.
Это объясняет продажу этих масок в сети «Эпицентр», передает слова замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко «Украинская правда».
— Все очень просто, как и говорил президент, этот самолет оплачивался не из государственного бюджета. Он оплачивался коммерческими структурами, — сообщил Кирилл Тимошенко.
Кирилл Тимошенко добавил, что гуманитарный груз везли для поставок в больницы и другие учреждения, а коммерческий — для продажи.
«Украинская правда» опубликовала письмо на бланке нардепа и совладельца «Эпицентра» Александра Гереги, которое было адресовано мэру Киева Виталию Кличко. В письме предлагалось закупить маски, которые были доставлены на «Мрії», в его торговой сети.
Напомним, 23 апреля самолет Ан-225 «Мрія» доставил в Украину рекордный объем медицинского груза.