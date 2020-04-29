Доставленный в Украину самолетом «Мрія» груз с защитными масками был частично гуманитарным и частично коммерческим.

Это объясняет продажу этих масок в сети «Эпицентр», передает слова замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко «Украинская правда».

— Все очень просто, как и говорил президент, этот самолет оплачивался не из государственного бюджета. Он оплачивался коммерческими структурами, — сообщил Кирилл Тимошенко.

Кирилл Тимошенко добавил, что гуманитарный груз везли для поставок в больницы и другие учреждения, а коммерческий — для продажи.

«Украинская правда» опубликовала письмо на бланке нардепа и совладельца «Эпицентра» Александра Гереги, которое было адресовано мэру Киева Виталию Кличко. В письме предлагалось закупить маски, которые были доставлены на «Мрії», в его торговой сети.

Напомним, 23 апреля самолет Ан-225 «Мрія» доставил в Украину рекордный объем медицинского груза.