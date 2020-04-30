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Кабинет министров принял решение о создании юридического лица публичного права — Департамента борьбы с наркопреступностью как межрегионального территориального органа Нацполиции.
Об этом сообщил в Facebook представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
— Также принято решение о создании территориального органа Национальной полиции. Проект постановления предусматривает образовать как юридическое лицо публичного права Департамент борьбы с наркопреступностью как межрегиональный территориальный орган Нацполиции, — написал Василий Мокан, перечисляя принятые сегодня, 29 апреля, решения правительства.
Как сообщалось, Министерство внутренних дел сняло с розыска блогера Анатолия Шария по делу об обстреле им собственного авто с целью инсценировки покушения.
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Кабинет министров принял решение о создании юридического лица публичного права — Департамента борьбы с наркопреступностью как межрегионального территориального органа Нацполиции.
Об этом сообщил в Facebook представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
— Также принято решение о создании территориального органа Национальной полиции. Проект постановления предусматривает образовать как юридическое лицо публичного права Департамент борьбы с наркопреступностью как межрегиональный территориальный орган Нацполиции, — написал Василий Мокан, перечисляя принятые сегодня, 29 апреля, решения правительства.
Как сообщалось, Министерство внутренних дел сняло с розыска блогера Анатолия Шария по делу об обстреле им собственного авто с целью инсценировки покушения.