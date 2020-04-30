Об этом сообщают в Энергоатоме, пишет Громадське.

«Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находилось в пределах действующих норм. Сейчас мощность блока составляет 80% от номинальной из-за балансового ограничения», — отмечают в государственной компании.

Там отмечают, что никаких нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации пока нет, АЭС работает в нормальном режиме.

Отключение энергоблока РАЭС ряд СМИ связывали с новым энергетическим балансом, который одобрили в Минэнерго. Им предусмотрено постепенное уменьшение доли производства атомной энергии в пользу тепловой и «зеленой» генерации.

Необходимость утверждения нового энергетического баланса обусловлена кризисом в энергетической отрасли Украины, объясняют в Минэнерго. В частности, накануне зимы 2019-2020 годов Украина нарастила импорт угля и увеличила его запасы, готовясь к отопительному сезону и возможным препятствиям с поставками угля из России.

Однако зима оказалась теплой, угля со складов почти не потреблялось, спрос на него существенно упал. Более того, спрос упал еще и из-за уменьшения объемов потребления электричества, связанного с падением промышленного производства. Падение спроса на электричество увеличилось еще сильнее с началом карантина, ведь крупные потребители электричества — промышленные компании — приостановили свою работу или ввели ряд ограничений).

Как следствие, спрос на уголь из украинских шахт критически упал. Это заставило энергетический холдинг «ДТЭК» Рината Ахметова ввести в простой крупнейшее угольное объединение Украины — «Павлоградуголь» и ряд крупных шахт.

По расчетам Минэнерго, по состоянию на конец апреля в Украине на простое находятся 40 тысяч шахтеров, доходы их семей упали вдвое. Увеличением тепловой генерации правительство хочет повысить спрос на уголь для того, чтобы шахтеры могли снова работать.

Стоимость электричества тепловых электростанций в Украине выше, чем атомной генерации. Именно на АЭС правительство положило обязательства по продаже электричества по низким ценам для населения (так называемый механизм ПСО). Однако в течение 2020 года в Минэнерго ожидают, что украинские АЭС начнут проводить плановые ремонты, которые откладывали в течение 2019 года. Этим, в частности, объясняют необходимость сокращения производства атомной энергии.