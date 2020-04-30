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Об этом говорится в сообщении PGNiG.
– Газпром сообщил, что откорректирует счета за поставки газа в марте и апреле 2020 года, — сообщают в компании.
Там отмечают, что приветствуют такое решение российского газового монополиста и ждут, когда он выполнит решение арбитража в полной мере, в частности заплатит PGNiG $1,5 млрд компенсации за то, что в предыдущие годы поставлял газ по завышенным ценам.
Накануне заместитель министра по вопросам государственных активов Польши Януш Ковальский заявил, что PGNiG планирует использовать опыт украинского Нафтогаза и арестовать активы Газпрома в Европе, в частности акции компаний, которые управляют «северными потоками».
30 марта польская газовая компания PGNiG заявила о победе в Стокгольмском арбитраже над Газпромом по делу о ценах на газ по контракту от 1996 года. Общая сумма, которую арбитраж обязал уплатить польской компаний составляет $1,5 млрд.
Напомним, 2 июля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес первое положительное решение по делу польской газовой компании PGNiG против российского Газпрома, которое гарантирует возможность снижения цены на российский газ.
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Об этом говорится в сообщении PGNiG.
– Газпром сообщил, что откорректирует счета за поставки газа в марте и апреле 2020 года, — сообщают в компании.
Там отмечают, что приветствуют такое решение российского газового монополиста и ждут, когда он выполнит решение арбитража в полной мере, в частности заплатит PGNiG $1,5 млрд компенсации за то, что в предыдущие годы поставлял газ по завышенным ценам.
Накануне заместитель министра по вопросам государственных активов Польши Януш Ковальский заявил, что PGNiG планирует использовать опыт украинского Нафтогаза и арестовать активы Газпрома в Европе, в частности акции компаний, которые управляют «северными потоками».
30 марта польская газовая компания PGNiG заявила о победе в Стокгольмском арбитраже над Газпромом по делу о ценах на газ по контракту от 1996 года. Общая сумма, которую арбитраж обязал уплатить польской компаний составляет $1,5 млрд.
Напомним, 2 июля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес первое положительное решение по делу польской газовой компании PGNiG против российского Газпрома, которое гарантирует возможность снижения цены на российский газ.