Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина имеет самый низкий уровень тестирования на коронавирус в Европе, в расчете на миллион населения. Количество тестирований надо немедленно увеличить, оно должно быть бесплатным и проводиться как минимум для всех групп риска. Прежде всего для медиков, которые составляют пятую часть среди всех подтвержденных заболевших коронавирус.

Об этом Петр Порошенко заявил в ходе согласительного совета, сообщает пресс-служба партии.

Он призвал принять законопроект 3380 и ввести тестирование групп риска, прежде всего медицинских работников.

— Врачи сейчас остаются незащищенные. Тяжелая ситуация со средствами защиты. Средств защиты остается на 4-5 дней. Вчера прибыл самолет, где мой фонд закупил 42,5 тысячи защитных костюмов высокого качества. Сегодня в 20:30 прибывает еще один самолет на борту которого еще 42,5 тысячи костюмов. На этой неделе еще будет третий самолет. Мы должны сделать так, чтобы каждый врач был уверен в защите. Необходимо решать вопросы тестирования. У нас на сегодня наименьшее среди стран Европы количество тестирований на миллион населения. Где обещанные миллионы тестов? Где обещанный механизм и алгоритм, каждый без всякой помехи может быть протестирован? Я требую, чтобы уже с мая месяца каждый, кто поступает в больницу, обязательно и бесплатно был протестирован. Мы сейчас готовы закупить эти тесты, в Китае они стоят от 5 до 12 долларов. Начался выпуск отечественных тестов, есть лаборатории. Мы просим законопроект 3380, который нормирует и обеспечивает надлежащее тестирование, чтобы мы также собрали подписи и рассмотрели его сегодня, - отметил Петр Порошенко.

Ранее, Петр Порошенко призвал парламентские фракции сегодня на внеочередном заседании принять законопроект 3376, который предусматривает страхование медицинских работников на случай заболевания коронавирус. Во время согласительного совета он отметил, что парламент должен рассматривать только важнейшие вопросы, касающиеся противостояния пандемии и защиты людей, обороны государства и спасения экономики.

