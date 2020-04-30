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Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что для бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти.
Об этом он сказал на брифинге, пишет «Новое время».
— Михеил Саакашвили последние несколько дней проводил длительные консультации с президентом и они нашли другой формат, в котором они будут работать — новая должность, - сказал Давид Арахамия.
Однако, по словам Давида Арахамии, он пока не может сказать, о какой именно должности идет речь, «потому что это инициатива президента».
Глава фракции подчеркнул, что если кандидатуру Саакашвили все-таки предложат на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ, то в Раде есть голоса за его назначение.
— У нас есть голоса для того, чтобы принять это решение, но, по моей информации, будет другое решение и президент уже его отработал с господином Михеилом и об этом станет известно, возможно, сегодня чуть попозже, а возможно в начале следующей недели, - сказал Давид Арахамия.
Напомним, что возможность назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пост вице-премьера Украины вызывает тревогу нынешнего грузинского президента Саломе Зурабишвили.
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Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что для бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти.
Об этом он сказал на брифинге, пишет «Новое время».
— Михеил Саакашвили последние несколько дней проводил длительные консультации с президентом и они нашли другой формат, в котором они будут работать — новая должность, - сказал Давид Арахамия.
Однако, по словам Давида Арахамии, он пока не может сказать, о какой именно должности идет речь, «потому что это инициатива президента».
Глава фракции подчеркнул, что если кандидатуру Саакашвили все-таки предложат на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ, то в Раде есть голоса за его назначение.
— У нас есть голоса для того, чтобы принять это решение, но, по моей информации, будет другое решение и президент уже его отработал с господином Михеилом и об этом станет известно, возможно, сегодня чуть попозже, а возможно в начале следующей недели, - сказал Давид Арахамия.
Напомним, что возможность назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пост вице-премьера Украины вызывает тревогу нынешнего грузинского президента Саломе Зурабишвили.