Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что для бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти.

Об этом он сказал на брифинге, пишет «Новое время».

— Михеил Саакашвили последние несколько дней проводил длительные консультации с президентом и они нашли другой формат, в котором они будут работать — новая должность, - сказал Давид Арахамия.

Однако, по словам Давида Арахамии, он пока не может сказать, о какой именно должности идет речь, «потому что это инициатива президента».

Глава фракции подчеркнул, что если кандидатуру Саакашвили все-таки предложат на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ, то в Раде есть голоса за его назначение.

— У нас есть голоса для того, чтобы принять это решение, но, по моей информации, будет другое решение и президент уже его отработал с господином Михеилом и об этом станет известно, возможно, сегодня чуть попозже, а возможно в начале следующей недели, - сказал Давид Арахамия.

Напомним, что возможность назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пост вице-премьера Украины вызывает тревогу нынешнего грузинского президента Саломе Зурабишвили.