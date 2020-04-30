Лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк, комментируя попытку рассмотреть в комитете Рады законопроект нардепа от «Слуги народа» Максима Бужанского «об отмене закона о языке», заявил, что после пандемии украинцы могут не узнать культурный облик своей страны.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Арсений Яценюк напомнил, что несколько дней назад прошел год с момента принятия закона об украинском языке и при новой власти комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной политики рассматривает закон депутата от «Слуги народа» Максима Бужанского об ограничении использования украинского языка в образовании: «Существует высокая вероятность принятия этих ограничений парламентом».

Кроме того, экс-премьер отметил, что за год не сформирован офис языкового омбудсмена.

— Почти день в день годовщины принятия закона Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова уходит с должности, сообщив, что полгода с момента назначения не получала зарплату. Само назначение на должность неопытного кандидата выглядит как такое, что имело целью затянуть и саботировать процесс утверждения государственного языка. Отставка только вернула ситуацию к нулевой отметке, зафиксировав потерянное для имплементации требований закона время, - написал Арсений Яценюк.

Арсений Яценюк также отметил, что «вызывает вопросы способность Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания реагировать на соблюдение языковых квот». В то же время, в Кабмине не назначен министр образования и нет министра культуры.

— Все это свидетельствует о вакханалии, которая полностью проваливает гуманитарную политику в стране. Которая ведет, и это уже факт, к сокращению объемов использования украинского языка на телевидении, что видно невооруженным глазом. Любые ссылки на законодательные несогласованности в парламенте, где существует монобольшинство, — блеф и паралич, добавил Арсений Яценюк.

Напомним, что еще в декабре 2019 года нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский внес в Верховную Раду законопроект об отмене закона о государственном языке, принятого в том же году.