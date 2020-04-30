Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Татьяна Стахевич дала показания следователям регионального управления Службы безопасности Украины в рамках уголовного дела в отношении руководства ОГА.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист НикВести Олег Деренюга, опубликовав фото Татьяны Стахевич, покидающей здание облуправления СБУ после допроса.

Татьяна Стахевич покидает здание СБУ

Отметим, что допрос проводился в рамках уголовного производства относительно возможной служебной халатности должностных лиц ОГА (ч. 1, ст. 367 УК), связанных с невыполнением решения сессии облсовета о выделении денег медучреждениям региона на противодействие коронавирусу.

Напомним, 10 апреля, во время заседания сессии облсовета, начальник Управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак заявил, что открыл уголовное дело на руководство Николаевской облгосадминистрации из-за того, что те медлят с выделением денег больницам в период пандемии коронавирусного заболевания COVID-19.

После в СБУ подтвердили, что начали уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 367 Уголовного кодекса Украины. Следователи проверяют информацию о возможной служебной халатности должностных лиц Николаевской облгосадминистрации относительно неприменения неотложных мероприятий для обеспечения первоочередных потребностей региона при противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Также во время сессии Виталий Герсак заявил, что отсутствие лабораторно подтвержденных больных на корорнавирус в регионе (по состоянию на 10 апреля, — прим.) может быть следствием некачественно проведенных тестов.