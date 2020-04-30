|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|05:37
|Заход солнца:
|20:01
|Температура завтра:
|+20 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:34
|Заход солнца:
|20:16
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.15 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.5 грн
Депутаты Николаевского областного совета до 8 мая рассмотрят вопрос об отмене арендной платы для 400 предпринимателей, которые арендуют коммунальное имущество, на время пандемии. В облсовете взяли паузу на неделю, чтобы окончательно решить вопрос с управлением коммунальным имуществом и поставить точку манипуляциям и пиару главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника.
Об этом сообщили в пресс-службе партии «Наш край» со ссылкой на Юрия Кормышкина.
«Сегодня вместе с депутатами мы рекомендовали назначить моего коллегу, депутата от партии «Наш край» Тахира Садридинова первым заместителем главы Николаевского облсовета. Не буду скрывать, что рад этому, так как Тахир Шамсидинович ответственный и порядочный человек. Многие партии в своё время воспользовались квотами на зама. Мы им давали возможность проявить себя и показать результат, но, увы, мы видим последствия. Сегодня мы убеждены в том, что необходимо усилить президиум представительской ветви власти. Мы это сделали. Если кто-то не готов брать на себя ответственность, то мы готовы», - прокомментировал Кормышкин избрание первого заместителя главы областного совета.
Депутат акцентировал внимание на том, что сколько бы руководство ОГА не блокировало работу, облсовет демонстрирует свою самостоятельность от внешних факторов и соседей сверху. Депутатский корпус продолжает работать.
«К сожалению, должен признать, некоторые депутаты зависят в своих действиях от 4 этажа, но их сейчас меньшинство. Думаю, глядя на никчемность команды губернатора, вскоре и они изменят свою позицию. Потому что главе облгосадминистрации проще свою несостоятельность списать на кулуарные интриги. И мне жаль, что сегодня уважаемые мною люди впутывают в свои конфликты с правоохранителями депутатский корпус», - рассказал Кормышкин.
Глава фракции подчеркнул, что позиция партии одна и она неизменна - партия «Наш край» эффективно работает все пять лет. И результат деятельности может увидеть каждый.
«Повестка дня сессии облсовета в целом и на аграрной комиссии была утверждена еще вчера. Но сегодня чиновники Николаевской ОГА за три часа до сессии резко вспомнили про наших предпринимателей, которым вчера советовали смотреть ютуб, и предложили отменить плату за аренду коммунального имущества. Сразу уточню, что ничего против не имею, но есть замечания. Ведь мы физически не успели его рассмотреть на комиссиях, и потому не проголосовали на сессии. Сегодня это предложение со стороны команды Стадника ни что иное, как популизм. Но это не значит, что мы не будем принимать решение на благо наших предпринимателей в целом. Мы взяли паузу на неделю, чтобы более детально изучить вопрос на комиссиях, и уже на следующей неделе на сессии, которая состоится до 8 мая, я уверен, мы его примем и заберём коммунальное имущество под управление облсовета. Но в том виде, в котором оно действительно будут на пользу бизнесу, а не ради политического пиара одного человека. В облгосадминистрации допустили слишком много ошибок, которые придётся исправлять депутатам», - резюмировал Кормышкин.
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
Депутаты Николаевского областного совета до 8 мая рассмотрят вопрос об отмене арендной платы для 400 предпринимателей, которые арендуют коммунальное имущество, на время пандемии. В облсовете взяли паузу на неделю, чтобы окончательно решить вопрос с управлением коммунальным имуществом и поставить точку манипуляциям и пиару главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника.
Об этом сообщили в пресс-службе партии «Наш край» со ссылкой на Юрия Кормышкина.
«Сегодня вместе с депутатами мы рекомендовали назначить моего коллегу, депутата от партии «Наш край» Тахира Садридинова первым заместителем главы Николаевского облсовета. Не буду скрывать, что рад этому, так как Тахир Шамсидинович ответственный и порядочный человек. Многие партии в своё время воспользовались квотами на зама. Мы им давали возможность проявить себя и показать результат, но, увы, мы видим последствия. Сегодня мы убеждены в том, что необходимо усилить президиум представительской ветви власти. Мы это сделали. Если кто-то не готов брать на себя ответственность, то мы готовы», - прокомментировал Кормышкин избрание первого заместителя главы областного совета.
Депутат акцентировал внимание на том, что сколько бы руководство ОГА не блокировало работу, облсовет демонстрирует свою самостоятельность от внешних факторов и соседей сверху. Депутатский корпус продолжает работать.
«К сожалению, должен признать, некоторые депутаты зависят в своих действиях от 4 этажа, но их сейчас меньшинство. Думаю, глядя на никчемность команды губернатора, вскоре и они изменят свою позицию. Потому что главе облгосадминистрации проще свою несостоятельность списать на кулуарные интриги. И мне жаль, что сегодня уважаемые мною люди впутывают в свои конфликты с правоохранителями депутатский корпус», - рассказал Кормышкин.
Глава фракции подчеркнул, что позиция партии одна и она неизменна - партия «Наш край» эффективно работает все пять лет. И результат деятельности может увидеть каждый.
«Повестка дня сессии облсовета в целом и на аграрной комиссии была утверждена еще вчера. Но сегодня чиновники Николаевской ОГА за три часа до сессии резко вспомнили про наших предпринимателей, которым вчера советовали смотреть ютуб, и предложили отменить плату за аренду коммунального имущества. Сразу уточню, что ничего против не имею, но есть замечания. Ведь мы физически не успели его рассмотреть на комиссиях, и потому не проголосовали на сессии. Сегодня это предложение со стороны команды Стадника ни что иное, как популизм. Но это не значит, что мы не будем принимать решение на благо наших предпринимателей в целом. Мы взяли паузу на неделю, чтобы более детально изучить вопрос на комиссиях, и уже на следующей неделе на сессии, которая состоится до 8 мая, я уверен, мы его примем и заберём коммунальное имущество под управление облсовета. Но в том виде, в котором оно действительно будут на пользу бизнесу, а не ради политического пиара одного человека. В облгосадминистрации допустили слишком много ошибок, которые придётся исправлять депутатам», - резюмировал Кормышкин.