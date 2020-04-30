Депутаты Николаевского областного совета до 8 мая рассмотрят вопрос об отмене арендной платы для 400 предпринимателей, которые арендуют коммунальное имущество, на время пандемии. В облсовете взяли паузу на неделю, чтобы окончательно решить вопрос с управлением коммунальным имуществом и поставить точку манипуляциям и пиару главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника.

Об этом сообщили в пресс-службе партии «Наш край» со ссылкой на Юрия Кормышкина.

«Сегодня вместе с депутатами мы рекомендовали назначить моего коллегу, депутата от партии «Наш край» Тахира Садридинова первым заместителем главы Николаевского облсовета. Не буду скрывать, что рад этому, так как Тахир Шамсидинович ответственный и порядочный человек. Многие партии в своё время воспользовались квотами на зама. Мы им давали возможность проявить себя и показать результат, но, увы, мы видим последствия. Сегодня мы убеждены в том, что необходимо усилить президиум представительской ветви власти. Мы это сделали. Если кто-то не готов брать на себя ответственность, то мы готовы», - прокомментировал Кормышкин избрание первого заместителя главы областного совета.

Депутат акцентировал внимание на том, что сколько бы руководство ОГА не блокировало работу, облсовет демонстрирует свою самостоятельность от внешних факторов и соседей сверху. Депутатский корпус продолжает работать.

«К сожалению, должен признать, некоторые депутаты зависят в своих действиях от 4 этажа, но их сейчас меньшинство. Думаю, глядя на никчемность команды губернатора, вскоре и они изменят свою позицию. Потому что главе облгосадминистрации проще свою несостоятельность списать на кулуарные интриги. И мне жаль, что сегодня уважаемые мною люди впутывают в свои конфликты с правоохранителями депутатский корпус», - рассказал Кормышкин.

Глава фракции подчеркнул, что позиция партии одна и она неизменна - партия «Наш край» эффективно работает все пять лет. И результат деятельности может увидеть каждый.