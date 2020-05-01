После принятия парламентом закона о банках Нацбанк станет выше Конституции, и нарушает 11 статей.

Об этом народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Дубинский заявил в эфире ток-шоу «Право на власть» на 1+1.

— Национальный банк после того, как парламент попытается протащить закон, станет выше Конституции. Он, кроме запрета возврата национализированных банков предыдущим владельцам, фактически лишает граждан Украины права судебного спора или любого положительного решения интересов, если гражданин решит обратиться в суд относительно Национального банка или Фонда гарантирования вкладов,— подчеркнул Александр Дубинский.

Нардеп утверждает, что в законопроекте есть «парадоксальные нормы».

— Например, никогда суд не сможет остановить торги, организованные Фондом гарантирования вкладов, для продажи имущества раздеребанених банков. Напомню, их около сотни, и там 500 миллиардов имущества, которое распродается по копейке, если его реальная стоимость гривна. 99 процентов дисконта. Вот эти решения запрещено отменять через суд. Запрещено вообще обращаться в суд и судиться с Национальным банком. Вот что на самом деле нам предлагают принять, — заявил Александр Дубинский.

Депутат подчеркнул, что десять банков получили решение Верховного суда о возврате на рынок и о том, что НБУ превысил свои должностные полномочия, когда эти финучреждения выводили с рынка.

— Все они незаконные? У нас сейчас все говорят, что любое решение суда относительно возвращения банка в рынок, о том, что он был принят банкротом незаконно, - не имеет права на жизнь. Почему? Потому что создается индульгенция для чиновников Национального банка, — говорит Александр Дубинский.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что парламент примет так называемый «антиколомойский» законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.