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Власти Греции планируют с 1 июня разрешить открывать отели, а в июле страна уже будет ждать туристов.
Об этом заявил министр туризма Греции Гарри Теочарис, сообщает агентство Reuters.
Правительство страны начнет постепенно ослаблять карантинные ограничения с 4 мая, в связи с чем гостиницы смогут открыться с начала июня.
— Думаю, это вопрос на миллион долларов. Мы собираемся открыться (для туристов, – прим.) где-то в июле. Этот сезон не будет таким, как в прошлые годы. Я был бы дураком, если бы полагал, что подобное возможно. Тем не менее, мы можем многое сделать, чтобы заново открыть туристическую экономику, – сказал Гарри Теочарис.
Отмечается,что туризм является основным источником дохода для Греции. В прошлом году страна привлекла 34 миллиона посетителей, что принесло 18 миллиардов евро дохода, около 10–12 % экономического производства и обеспечило занятость примерно каждому пятому работнику.
Несмотря на заявления правительства, владельцы отелей опасаются, что из-за пандемии коронавируса приток туристов в страну летом будет незначительным, а пляжи и гостиницы останутся пустыми.
— Туризм переживает самый большой кризис нашего поколения… Мы не знаем, откроются ли наши отели, когда они откроются, поэтому сейчас мы находимся на пороге очень трудных времен, – заявил в комментарии агентству президент гостиничной ассоциации Корфу, владелец двух курортов Хараламбос Вулгарис.
Напомним, что по состоянию на утро 1 мая в мире с начала пандемии коронавируса зафиксировали 3 миллиона 308 тысяч 643 инфицированных, из них 234 тысячи 123 пациентов умерли, а 142 миллиона 981 — выздоровели. Инфицированными сегодня остаются 231 миллион 539 человек.
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Власти Греции планируют с 1 июня разрешить открывать отели, а в июле страна уже будет ждать туристов.
Об этом заявил министр туризма Греции Гарри Теочарис, сообщает агентство Reuters.
Правительство страны начнет постепенно ослаблять карантинные ограничения с 4 мая, в связи с чем гостиницы смогут открыться с начала июня.
— Думаю, это вопрос на миллион долларов. Мы собираемся открыться (для туристов, – прим.) где-то в июле. Этот сезон не будет таким, как в прошлые годы. Я был бы дураком, если бы полагал, что подобное возможно. Тем не менее, мы можем многое сделать, чтобы заново открыть туристическую экономику, – сказал Гарри Теочарис.
Отмечается,что туризм является основным источником дохода для Греции. В прошлом году страна привлекла 34 миллиона посетителей, что принесло 18 миллиардов евро дохода, около 10–12 % экономического производства и обеспечило занятость примерно каждому пятому работнику.
Несмотря на заявления правительства, владельцы отелей опасаются, что из-за пандемии коронавируса приток туристов в страну летом будет незначительным, а пляжи и гостиницы останутся пустыми.
— Туризм переживает самый большой кризис нашего поколения… Мы не знаем, откроются ли наши отели, когда они откроются, поэтому сейчас мы находимся на пороге очень трудных времен, – заявил в комментарии агентству президент гостиничной ассоциации Корфу, владелец двух курортов Хараламбос Вулгарис.
Напомним, что по состоянию на утро 1 мая в мире с начала пандемии коронавируса зафиксировали 3 миллиона 308 тысяч 643 инфицированных, из них 234 тысячи 123 пациентов умерли, а 142 миллиона 981 — выздоровели. Инфицированными сегодня остаются 231 миллион 539 человек.