По состоянию на утро 1 мая в мире с начала пандемии коронавируса зафиксировали 3 миллиона 308 тысяч 643 инфицированных, из них 234 тысячи 123 пациентов умерли, а 142 миллиона 981 — выздоровели. Инфицированными сегодня остаются 231 миллион 539 человек.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированы случаи во всем мире.

По количеству инфицированных и умерших от коронавируса по прежнему лидируют США. Там коронавирус подтвердили у 1 095 210 человек, из которых 63 861 человек умер и 155 737 — выздоровели. Инфицированными там остаются более 875 тыс. граждан.

Далее в рейтинге по количеству инфицированных разместились Испания — всего 239 639 случаев, Италия — 205 463, Великобритания — 171 253 и Франция — 167 178. В Германии COVID-19 уже подтвердили у 163 009 граждан, в Турции — 120 204, в Иране — 94 640.

В соседней России уже 106 498 подтвержденных случаев инфицирования. Из них 1073 человека умерли, а 11 619 — выздоровели. Еще более 93 тысяч граждан там остаются инфицированными.

В Китае, откуда началась пандемия, в общем зафиксировали 82 874 пациентов с коронавирусом. Из них 4 633 человека умерли и 77 642 — выздоровели. Инфицированными там остаются 599 человек.

Напомним, что вторая партия — 42,5 тысячи защитных костюмов для медицинских работников — прибыла из Сеула Киев. Костюмы, купленные Фондом Порошенко и компанией Рошен бесплатно передаются в больницы по всей Украине.