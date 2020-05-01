Сегодня, 1 мая, на территории села Галициново, неподалеку садово-виноградного общества Металлург спасатели тушили пожар сухой травы и мусора.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области.

Отмечается, что площадь пожара составила 4 гектара. Пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. От ГСЧС работала 1 единица техники и 3 человека.

— Уважаемые жители Николаевской области! Помните, что на открытой территории огонь распространяется очень быстро, что усложняет процесс тушения пожаров. Будьте осторожны, ведь небольшой пожар сухой травы или мусора при совокупности нескольких факторов может превратиться в настоящее бедствие! Берегите себя и свое имущество! В экстренных ситуациях звоните в Службу спасения 101, - сказано в сообщении.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля повысила штрафы за умышленные поджоги экосистем.