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Руководитель и основатель компании SpaceX и Tesla, миллиардер Илон Маск сообщил, что продает свое имущество.
Об этом Илон Маск написал на своей странице в Twitter.
Он написал, что продает все свое физическое имущество, в том числе дома.
I am selling almost all physical possessions. Will own no house.— Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020
Ранее Маск призвал в социальной сети «Освободить Америку немедленно».
Отметим, что Маск часто сталкивается с критикой из-за своих сообщений.
– Его слова звучат глухо, и имея 33 миллионов читателей в Твиттере, он призывает правительство прекратить блокировку, что может быть очень опасно. Маск выступает за поведение, которое может привести к большему количеству смертей, связанных с коронавирусом в США, – пишет CNN.
Напомним, ранее акции производителя электрокаров Tesla потеряли в своей цене более 10% после того, как основатель компании Илон Маск назвал цены на них слишком высокими.
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Руководитель и основатель компании SpaceX и Tesla, миллиардер Илон Маск сообщил, что продает свое имущество.
Об этом Илон Маск написал на своей странице в Twitter.
Он написал, что продает все свое физическое имущество, в том числе дома.
I am selling almost all physical possessions. Will own no house.— Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020
Ранее Маск призвал в социальной сети «Освободить Америку немедленно».
Отметим, что Маск часто сталкивается с критикой из-за своих сообщений.
– Его слова звучат глухо, и имея 33 миллионов читателей в Твиттере, он призывает правительство прекратить блокировку, что может быть очень опасно. Маск выступает за поведение, которое может привести к большему количеству смертей, связанных с коронавирусом в США, – пишет CNN.
Напомним, ранее акции производителя электрокаров Tesla потеряли в своей цене более 10% после того, как основатель компании Илон Маск назвал цены на них слишком высокими.