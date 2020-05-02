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Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность чрезвычайного и полномочного посла в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
– Кейт Дейтон из Вашингтона будет чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине, – говорится в сообщении.
Дейтон сейчас является директором Центра им. Джорджа Маршалла в Германии. Он занимает эту должность с 2010 года.
Он также одновременно является старшим советником по вопросам обороны США в Украине.
Ранее Дейтон служил на должностях координатора по вопросам безопасности в палестино-израильском конфликте, директором по вопросам стратегии, планирования и политики штаба армии США, директором операций разведывательного агентства Пентагона, атташе по вопросам обороны в посольстве США в России.
Кроме того, он имеет многочисленные награды за свою военную службу, в том числе от Государственного департамента и правительств Канады, Германии и Австрии.
Дейтон говорит на русском и немецком языках.
Для официального назначения на должность посла США в Украине он должен пройти процедуру согласования в Сенате.
Напомним, бывший посол США в Украине Мари Йованович ранее заявила, что администрация Дональда Трампа, которая устанавливает внешнеполитические «теневые каналы» и осуществляет нападки на американских дипломатов, привела к деградации американской дипслужбы и «сломала» украинское направление политики США.
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Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность чрезвычайного и полномочного посла в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
– Кейт Дейтон из Вашингтона будет чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине, – говорится в сообщении.
Дейтон сейчас является директором Центра им. Джорджа Маршалла в Германии. Он занимает эту должность с 2010 года.
Он также одновременно является старшим советником по вопросам обороны США в Украине.
Ранее Дейтон служил на должностях координатора по вопросам безопасности в палестино-израильском конфликте, директором по вопросам стратегии, планирования и политики штаба армии США, директором операций разведывательного агентства Пентагона, атташе по вопросам обороны в посольстве США в России.
Кроме того, он имеет многочисленные награды за свою военную службу, в том числе от Государственного департамента и правительств Канады, Германии и Австрии.
Дейтон говорит на русском и немецком языках.
Для официального назначения на должность посла США в Украине он должен пройти процедуру согласования в Сенате.
Напомним, бывший посол США в Украине Мари Йованович ранее заявила, что администрация Дональда Трампа, которая устанавливает внешнеполитические «теневые каналы» и осуществляет нападки на американских дипломатов, привела к деградации американской дипслужбы и «сломала» украинское направление политики США.